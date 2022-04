Pane rektore, univerzita slaví dvacetiny. Co byste jí popřál? A co si přejete vy osobně?

Co bych přál univerzitě? Nadšené zaměstnance a spokojené studenty. A co bych si přál osobně? Hlavně zdraví, aby ta divná doba, kterou nyní máme, se zlepšila. Nemusíme se vracet tam, kde jsme byli, tedy do konzumního způsobu života, ale přeji si, abychom žili v bezpečném prostředí, kde se nebudeme muset obávat o naše blízké nebo o to, co se děje o sto kilometrů dále.

Jak byla pro univerzitu náročná rekonstrukce v Academia centru?

Náročné to bylo jednak finančně, protože jsme si to platili celé sami a neměli jsme žádné externí fondy. A bylo to i trochu náročné realizačně, protože už paní profesorka Jiřičná při svém projevu říkala, že v době covidu nemohla vůbec do Zlína jezdit. Všechny její diskuze a konzultace byly on-line nebo přes prostředníky. Bylo to velmi těžké a ke konci stavby se začaly projevovat problémy. Ani ne tak finanční, kdy se zvyšovaly ceny stavebních materiálů, ale spíše pokud jde o nedostatek personálních kapacit u dodavatele stavby, protože byl covid.

Baťa byl skvělý investor, který se obklopil architekty, říká Eva Jiřičná

UTB přijala ukrajinské studenty, dělá kurzy češtiny pro děti z Ukrajiny i dospělé Ukrajince. Je něco, co potřebujete, abyste tyto studenty mohli vzdělávat?

V současné době připravujeme kurzy češtiny pro ukrajinské studenty i dospělé z Ukrajiny, což je často požadavek firem. Záležitost pro děti řeší vypsaný titul ministerstva školství. Co bychom potřebovali více? Trochu detailnější instrukce ze strany úřadu, co se týká vzdělávání studentů z Ruska, kteří mají zájem u nás studovat.

Jaké má nyní plány Univerzita Tomáše Bati?

Zbourat a postavit novou Fakultu technologickou. To je plán ale během posledních dvou měsíců se situace tak změnila, že některé věci se zdají obtížnější než před dvěma měsíci. Já ale doufám, že budeme schopni těchto cílů dosáhnout.

Plánujete ještě nějaké investice?

Máme v plánu také dokončení rekonstrukce kolejí a dalších ubytovacích kapacit včetně jejich rozšíření.

Univerzita musí jít pořád dopředu, říká Petr Sáha