Letošní ročník bude kvůli opatřením souvisejícím s výskytem koronaviru jiný, než předchozí. Potrvá pět dní, nebude ohraničený plotem a bude se konat na několika místech ve městě. Návštěvníky čeká i show michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka a na pódiu se objeví noví moderátoři – youtuberka Nikol Čechová alias Shopaholic Nicol a Milan Peroutka.

Více dní a více festivalových "pointů"

Letošní festival bude kvůli celorepublikovým opatřením menší a na více místech, aby organizátoři zabránili shromažďování velkého množství lidí na jednom místě.

„Tato doba s koronavirem je pro nás těžká, ale chceme znovu oživit festivaly a podpořit kvalitní gastronomii. Minulý týden jsme pořádali akci ve Znojmě a zájem ze strany veřejnosti nás mile překvapil. Věříme, že se lidem bude líbit také nabídka (rožnovského) Garden Food Festivalu,“ říká Kateřina Vašků, ředitelka pořádající agentury P-TEAM.

Zatímco v minulých letech byl hlavní areál oplocený a platil se vstup za každou osobu a den festivalu, nyní stačí zakoupit jediný čip za 90 korun. Na něj se po nabití libovolné částky může stravovat jakýkoliv počet návštěvníků během celého festivalu.

„Chceme akci dostat více do města, aby lidé měli širší nabídku a možnost projít se Rožnovem po našich takzvaných festivalových pointech. Budou na Masarykově náměstí, u Villy Rosenaw nebo v lokalitě Brillovka. Hlavní roli bude i nadále hrát městský park u Hudebního altánu, kde bude o víkendu hlavní záběr celé akce,“ představila koncept Lucie Matulová z agentury P-TEAM.

Pořadatelé zajistí rozestupy i dezinfekci

Obzvlášť letos jsou důležitá i hygienická opatření.

„Proto bude festival na několika místech, abychom zamezili hromadění návštěvníků u stánků. Zároveň zajistíme rozestupy a dáme veřejnosti k dispozici dezinfekční prostředky,“ ujistila Matulová.

Zmíněné čipy na Garden Food Festival budou k dostání od středy 29. 7. na všech festivalových pointech. Podle pořadatelů je cílem festivalu ukazovat veřejnosti, že v daném regionu je řada kvalitních restaurací a kuchařů.

Organizátoři podporují místní výrobce a farmáře, regionální potraviny a značky, cestovní ruch a chtějí popularizovat gastroturistiku. Garden Food Festival se zaměřuje také na snižování produkce odpadů a jejich následné využití.

Garden Food Festival se v Rožnově pod Radhoštěm koná od 29. 7. do 28. Od středy do pátku u Villy Rosenaw, ve čtvrtek v areálu Brillovky, od čtvrtka do soboty na Masarykově náměstí a v sobotu a v neděli v městském parku.

Od 19. 8. do 23. 8. se stejný gastrofestival uskuteční také v Uherském Hradišti. Kromě toho se tytéž akce konají během srpna také v Olomouci, Novém Jičíně či Ostravě. Více na www.gardenfoodfestival.cz.