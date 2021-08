Odpoledne plné tance pořádá pravidelně ve spolupráci se Statutárním městem Zlín a různými tanečními studii a školami Radek Kubiš, který současně vede z taneční školu Salsa Zlín. Podle něj mají lidé v krajském městě hudbu a tanec rádi a tyto různé taneční příležitosti na veřejnosti si nenechávají ujít.

„Je to dobrá zkušenost, za těch 25 let co učím salsu, jsou lidé ve městě zvyklí na tanec v ulicích, reagují na něj naprosto báječně, vždy se jich při těchto událostech sejde dost a panuje při nich skvělá atmosféra,“ pochválil instruktor tance a pořadatel těchto akcí Radek Kubiš.

Atmosféru pátečního tancování v parku Komenského ocenila i majitelka tanečního studia Orientální tance JANA, Jana Norková. „Bylo to super,“ usmála se. Podle ní zde panovala výborná atmosféra, což podtrhlo i to, že se na akci sešlo i hodně návštěvníků. Ti si kromě vystoupení zmiňovaného tanečního studia užili i výuku jednotlivých tanců. „Připravili jsme si pro ně mezi našimi vystoupeními i výuku tanců. Lidé si tak mohli zkusit například jak orientální tance, tak také indické, havajské, street dance a další styly,“ vyjmenovala majitelka tanečního studia Jana Norková.

„Tanec miluji, a tak jsem tady nemohla chybět. Moc se to líbilo i naší Nelince, společně jsme si tady všichni užili krásné chvilky,“ prozradila například jedna z návštěvnic tanečního odpoledne Kamila Růžičková ze Zlína.