Když to jde na horách, tak proč ne u biotopu

V areálu místního biotopu najdou návštěvníci samoobslužný bufet, který obec provozuje čtyři roky. Kromě platby v hotovosti tu můžete za drobné občerstvení zaplatit také pomocí QR kódu. Místní, návštěvníci biotopu i cyklisté si tady mohou koupit za jednotnou cenu dvacet korun minerálku, džus, nanuky, tatranky. Za sezonu obec nakoupí do lednice zboží za zhruba 15 tisíc.

„Od roku 2016 máme zprovozněný biotop. A řešili jsme, jak provozovat občerstvení, které by mohlo fungovat co nejvíce samostatně. Napadlo nás udělat samoobslužný bufet. Běžně to funguje na horách, tak proč to neudělat i tady,“ vysvětluje starosta Rudimova Stanislav Franc.

Službu platbou pomocí QR kódu přidali před dvěma roky po zkušenostech několika návštěvníků, kteří u sebe neměli drobné.

„Pomocí QR kódu platí zhruba polovina lidí, hlavně ti mladší,“ podotýká starosta.

První tři roky byl bufet dokonce výdělečný, teď si vydělá jen na svůj provoz. Loni se pár věcí ztratilo bez placení. „Zhruba 90 procent zákazníků zaplatí. Pokud bufet nebude ztrátový, tak ho budeme provozovat,“ dodává Franc.

Další moderní nápady? Samoobslužný obchod

V plánech jde malá vesnička ještě dál. Obecní obchod provozuje už osm let, mimo jiné s dotací z programu Obchůdek 2021+. I tak je jeho činnost každý rok ve ztrátě zhruba 200 tisíc korun.

„Máme problém do něj sehnat brigádníka nebo dalšího prodavače. Proto jsme vymysleli variantu hybridní prodejny. Dopoledne by tam byla prodavačka fyzicky, odpoledne by obchod fungoval jako samoobslužná prodejna,“ vysvětluje Franc, který si už zjišťoval, jak tento systém funguje v obcích v jižních Čechách nebo na Pardubicku. Narazil na pořizovací cenu.