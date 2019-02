Zlín – Už od příštího školního roku by mohlo být ve Zlíně o dvě gymnaziální třídy méně. Anebo možná ne. Zatímco ještě před pár dny se zdálo toto rozhodnutí o zrušení tříd jako nevratné, nyní svitla oběma zlínským gymnáziím jiskřička naděje.

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Ředitelé několika dalších gymnázií v kraji totiž uzavřeli gentlemanskou dohodu, která může zlínské třídy zachránit. Gymnázia ve Vsetíně, Uherském Hradišti a Kroměříži jsou totiž ochotna snížit počty studentů ve svých prvních ročnících. Snížení počtu prváků by tak mohlo kompenzovat plánované rušení tříd ve Zlíně.

„Návrh gymnázií je velmi dobrý, je v něm hodně selského rozumu a může rušení tříd zabránit. Tyto školy se dohodly snížit počet přijímaných studentů do prvních ročníků, a to celkem o 48 míst. Pokud by kraj tento návrh akceptoval, nemusela by zlínská gymnázia přijít o dvě své třídy," říká Miroslav Adámek, primátor Zlína.

Podle Petra Navrátila, radního Zlínského kraje pro oblast školství, jsou radní připraveni se s návrhem seznámit a před definitivním rozhodnutím jej vzít v úvahu.

„Se zástupci gymnázií jsem absolvoval pracovní schůzku, kde mě se svým návrhem seznámili. Jejich návrh má sice racionální jádro, ale neřeší převis nabídky ve Zlíně. Proč snižovat počet otevíraných tříd právě ve Zlíně má svůj důvod. Sdělil jsem jim svůj osobní názor, a to takový, že bych návrh ponechal tak, jak byl původně představený. To ovšem neznamená, že navrhované řešení Zlínský kraj zavrhl. Pokud obdržíme písemně rozpracovaný návrh, radní se s ním před konečným rozhodnutím seznámí," uvedl Petr Navrátil. Doplnil však, že při rozhodování se nelze řídit jen prostou matematikou ve stylu takzvaně „kus za kus".

Rušení právě zlínských tříd má i jiné důvody. Jedním z nich je například i ten, že ve všech ostatních gymnáziích se třídy už v minulosti rušily. Jen zlínské školy zůstaly na navýšeném stavu z roku 2005. Vedení zlínského magistrátu se však proti rušení tříd právě ve Zlíně hlasitě ohrazuje. Argumentuje především prestižností zlínských škol.

„Obě tyto prestižní školy každoročně řeší přetlak zájemců o studium a řadu z nich musí odmítat. Je tedy nesmysl jim ještě tímto způsobem snižovat kapacity," říká Miroslav Adámek, primátor Zlína a vše dokládá čísly.

Podle něj mají zlínští gymnazisté úspěšnost přijetí na vysokou školu v rozmezí 97 až 100 procent. Zlínská gymnázia jsou za kolegialitu ostatních gymnázií ráda. Nechtějí však dalšími výstupy do médií jitřit už tak napjatou atmosféru.

Předložili petici

Ostatně i při nedávných jednáních krajských radních a zastupitelů atmosféra na jednadvacítce řádně zhoustla. Zapříčinili se o to zejména studenti, kteří radním v minulosti předložili i petici.

„Názor studentů k rušení tříd je spíše negativní. Peticemi na obou gymnáziích se snažíme dát najevo svůj nesouhlas," připomněla Eva Gergalová, studentka Gymnázia TGM ve Zlíně. Jasněji o osudu dvou tříd zlínských gymnázií by mohlo být na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva, kde hodlá zlínský primátor tuto otázku opět otevřít.

Argumenty kraje, proč rušit:

Podle Petra Navrátila, krajského radního pro oblast školství, není řešení problému jen černé nebo bílé. Zde předkládá nejdůležitější argumenty, proč je třeba rušit třídy a proč právě ve Zlíně.

- Není možné vše soustředit jen do centra. Musí být zachována nabídka oborů ve všech částech kraje. Rušení tříd v menších gymnáziích by však přímo ohrozilo existenci těchto škol.

- Jde o součást systémových opatření na podporu technického vzdělání po prudkém demografickém poklesu vycházejících žáků z 9. tříd.

- V minulých letech došlo ke snížení počtu tříd na gymnáziích v regionech, tedy Vsetíně, Uherském Brodě, Otrokovicích, Valašském Meziříčí a Valašských Kloboukách. Ve Zlíně přitom zůstalo zachováno navýšení tříd z let 2005–2007.

- V roce 2009 vyšlo ze základních škol ve Zlíně a okolí 889 žáků. Pro ty bylo připraveno na gymnáziích ve Zlíně 240 míst (27 %). V roce 2014 bude jen 670 absolventů základních škol. I po redukci na 180 míst by tak zůstal poměr v procentech zachován.

- Ve výsledcích maturit není mezi gymnazisty ve Zlíně a okolí zásadní rozdíl. Existují i lepší gymnázia než zlínské. Nejde tedy o nijak výjimečné školy.

- Snížení počtu studentů nesníží kvalitu školy. O úrovni školy rozhoduje prvních padesát studentů. Stý gymnazista ze Zlína není přece lepší než dvacátý např. ze Slavičína.