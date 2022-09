„Příští pondělí by mělo být definitivně jasno,“ uvedl primátor a vítěz letošních voleb Jiří Korec (ANO) k tomu, kdy bude rozhodnuto o podobě nové vládnoucí koalici v krajském městě.

Vůli pokračovat v dosavadní spolupráci vyjádřili zástupci ANO, ODS, lidovců i Pirátů už krátce po sečtení výsledků voleb. V pondělí se pak konala jednání se zástupci Starostů a nezávislých a hnutí Zlín 21.

„Dnes jsme se potkali Starosty i se zástupci hnutí Zlín 21. U obou dvou jsem si vyslechli nějaké možnosti a potenciál spolupráce a v příštích dnech to budeme zvažovat,“ komentoval vyjednávání Korec.

„Chceme jim dát do konce týdne vědět a předpokládám, že v pondělí oznámíme veřejnosti složení budoucí koalice,“ dodal primátor.

Zástupci vítězného hnutí ANO se potkali také s SPD, byť jen symbolicky.

„Poblahopřáli jsme si k výsledku a rovnou jsme si řekli, že možný koaliční potenciál tam nevidíme,“ řekl Korec.

Koalice ANO, ODS, KDU a Pirátů matematicky stačí

V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má ANO nově čtrnáct mandátů. Koalice s trojblokem ODS (sedm mandátů), KDU-ČSL (tři mandáty) a Piráti (tři mandáty) by dohromady znamenala pohodlnou většinu 27 křesel.

Potenciální partneři Zlín 21 mají sedm mandátů a STAN tři. SPD, která podle všeho nejspíš poputuje do opozice, má v novém zastupitelstvu čtyři křesla.

Spolupráce ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů navazuje na koalici, která v uplynulých čtyřech letech vládla na zlínské radnici. Součástí však bylo také hnutí STAN. To však v letošních volbách nemělo příliš důvodů k oslavám, neboť propadlo o více než deset procent. Zatímco ve volbách v roce 2018 získal STAN přes 18 procent, letos jen 7,33 procent.

Korec: Lidé nám dali vysvědčení. Volby ovlivnila energetická krize i zdražování

Podle lídryně hnutí STAN a náměstkyně primátora, Kateřiny Francové, za to mohla kauza Dozimetr spojená se zlínským podnikatelem Michalem Redlem.

„Jsme lehce zklamaní. Čekali jsme, že budeme mít přes deset procent. Vinu dáváme kauze Dozimetr, která nás teď dostihla a kterou jsme nejspíš dostatečně nevykomunikovali,“ řekla Deníku Francová v sobotu večer při sčítání hlasů.

STAN do opozice?

Francová dodala, že do výsledků letošních voleb se promítlo celkově několik faktorů.

„Byla to těžká doba – covid, válka na Ukrajině, spoustu investic ve městě jsme navíc museli pozastavit. Na druhou stranu jsme byli v koalici s hnutím ANO, které se letos vyšvihlo nahoru. Možná trochu se do našeho výsledku promítlo i naše působení ve vládě na celorepublikové úrovni. Nečekala jsem, že to nakonec dopadne takto. Byla jsem přesvědčena, že budeme mít nad deset procent,“ dodala Francová.

Na vládě ve Zlíně by se však Starostové a nezávislí rádi podíleli i v nadcházejícím volebním období.

„Pokud nám to bude nabídnuto hnutím ANO, tak bychom u toho rádi byli. Společně jsme připravovali řadu projektů a rádi bychom se na tom teď také podíleli. A když to nepůjde, tak budeme v opozici a budeme čekat, co bude dál,“ konstatovala náměstkyně primátora.