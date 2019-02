Zlín – Okamžik, kdy je třeba se doma postarat o nemohoucího příbuzného, zastihne jeho rodinu často nepřipravenou. Gerontologické centrum v Krajské nemocnici Tomáše Bati proto jednou měsíčně o takové péči pořádá školení.

Péče o nemohoucího | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Zdravotníci zde lidem poradí, jak se v tak obtížné životní situaci o nemohoucího či těžce nemocného člena rodiny starat. „Každý se cítí nejlépe doma. Člověk vnímá blízkost lidí, které má rád,“ upozornila na důležitost emocionální stránky zdravotní sestra Miroslava Kuklová.



Současně však dodala, že je potřeba přizpůsobit například i prostředí bytu. „Postel by měla být vyšší, asi 70 až 80 centimetrů, přístupná ze všech stran. Také je vhodné odstranit koberce, prahy či jakoukoli překážku, o kterou lze zakopnout,“ vysvětlila.

Zájemci o praktické informace se například na včerejší schůzce dozvěděli, jak nemocného obrátit, aby jej nic nebolelo a aby zároveň sami sebe namáhali co nejméně.

Informace o zdravotnických pomůckách či o péči samotné zajímaly každého účastníka setkání. Pro radu si přišla i energická paní Sylva, která se stará o svého tatínka. „Od smrti maminky žije v domácnosti s námi. V posledních třech letech se jeho zdravotní stav zhoršoval. Nakonec zůstal nepohyblivý,“ doplnila.

Zpočátku bylo podle ní nejhorší smířit se s tím, že vše je daleko náročnější, když má doma vážně nemocného člověka. „Je totiž nutné s novou situací skloubit zaměstnání i péči o rodinu,“ popsala své tehdejší pocity paní Sylva.

Naštěstí však cítila podporu rodiny a tím se jí velmi ulevilo. „Zjistila jsem, že to nějakým způsobem půjde a že to bude fungovat,“ dodala pevným hlasem. Přestože si už s lecčím dokáže poradit, stále je na čem pracovat. „Každý člen rodiny má svůj život. Musíme se přizpůsobovat i sami sobě, abychom to dokázali zvládnout,“ vysvětlila.

Možnost poradenství v Baťově nemocnici vnímá pozitivně. „Že taková možnost existuje, jsem zjistila náhodou od kamarádky,“ přiblížila. Podle svých slov by za sezení byla vděčná mnohem dříve. „Hodně by mi to totiž usnadnilo život. Určitě jsou tato setkávání velmi přínosná,“ uzavřela.