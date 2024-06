„Přípravy na blížící se republikový přebor škol jsou v plném proudu. Do Zlína přijede více než pět set hráčů, doprovodů a trenérů. Jedná se tedy o velkou šachovou událost. Pro účastníky máme připraven také bohatý doprovodný program, takže není pochyb, že od pondělí do středy se krajské město Zlínského kraje promění v jednu velkou šachovou partii,“ přiblížil šachový svátek ředitel MČR školních týmů Josef Bednařík.

Mistrovství se Zlína vrací opět po roce, kdy hracím sálem bude krásné a moderní Kongresové centrum. „O prestiži této šachové akce svědčí také velký zájem, kdy do Zlína dorazí přes 400 vyznavačů královské hry, aby ve středečních čtrnáct hodin nejlepší z nich převzali tituly přeborníků České republiky škol,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková s tím, že záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, primátor města Zlína Jiří Korec a také rektor Univerzity Tomáše Bati Milan Adámek. „Právě univerzita přichystala pro vítěze středoškolské kategorie velmi lákavou cenu, členové získají celoroční (desetiměsíční) stipendium na Univerzitě Tomáše Bati ve výši 5000 korun/měsíc,“ dodala mluvčí.

„Takové množství mladých talentovaných šachistů na jednom místě nespatříme každý den. I proto si dovolím pozvat do Kongresového centra všechny fanoušky a vyznavače královské hry, kteří mohou přijít přímo do hracího sálu a sledovat živě tuto pěknou šachovou akci v úterý a ve středu od 8 do 14 hodin,“ doplnil.

Stovky mladých šachistů se utkají na Mistrovství České republiky ve Zlíně.Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MČR je vyvrcholením celoročních kvalifikací, které probíhaly na jednotlivých školách, v okresech a na krajích, a do kterých se celkem zapojilo několik tisícovek malých šachistů a šachistek. Každá škola, která se ve Zlíně přeboru zúčastní, tak už zaslouží uznání za úspěšnou kvalifikaci. Boje na šachovnicích budou určitě zajímavé a již se na ně těším,“ doplňuje předseda ŠSČR Martin Petr.

Slavnostní zahájení je na programu v úterý 25. června od 8:30 v hlavním sále Kongresového centra, zakončení po o den později, tedy 26. června od 14 hodin. „Vstup na akci je pro všechny zájemce bez omezení. Startovní listiny, harmonogram akce, ale i další informace naleznete na webu Šachového svazu České republiky,“ uzavřela Petra Svěráková.