Sad Svobody ve Zlíně má ve vínku být opakem rodinného parku Komenského, ve kterém je neustále živo a který leží pár set metrů nad ním. Je to místo, které má mít svůj genius loci a má za úkol poskytnout klid, ticho a odpočinek všem, kteří sem zavítají. Realita však občas bývá zcela jiná.

„To je René Slánský, je to můj kámoš,“ ozval se ve čtvrtek v místě muž bez domova s přezdívkou Kohout, který ležel u chodníku na trávě. Po chvíli prozradil, proč mu tak říkají. Půlku hlavy měl vyholenou, na té druhé mu zářily rudé vlasy. Pochlubil se i rukou, na které měl vytetovaného kohouta. Z druhé strany parkového chodníku se na zemi ozval i René.

Kohout mi vrazil do krku vidličku

„Já jsem byl kousek od smrti, dostal jsem do huby, měl jsem rozříznutý krk, museli mě zachraňovat,“ svěřil se. „A co se vám stalo?“ zajímalo Deník. „Kohout mi vrazil do krku vidličku,“ odpověděl René.

„Chtěl mi ji vzít, tak jsem mu ji tam vrazil,“ potvrdil Kohout. Přesto prý jsou oba muži, kteří podle svých slov „bydlí“ v sadu Svobody, dobří kamarádi.

„Když jdu tudy ráno z nádraží, vidím zde takové typy, kteří tam přespávají. Odpoledne zase postávají v podchodě mezi parkem a nádražím a loudí,“ postěžovala si Věra Kuklová. „Město by s tím mělo něco dělat,“ zmínila.

Proměna sadu pod dohledem památkářů

Podle vyjádření vedení zlínské radnice si sad Svobody zaslouží samostatnou soutěž na jeho revitalizaci, k realizaci záměru pak podle primátora Jiřího Korce dojde v příštím volebním období.

„Sad Svobody má naprosto jiný charakter než park Komenského, ale určitě by si revitalizaci zasloužil. V tomto volebním období bychom rádi získali návrh budoucí podoby, takže později by měla proběhnout v příštím volebním období,“ uvedl primátor.

„Z mého pohledu by zde například mohlo být více květin a méně keřů. Proměna sadu ovšem bude pod dohledem památkářů,“ připomněl zlínský architekt Ivo Tuček. Park Svobody se totiž nachází v nejpřísnějším režimu památkové péče a jeho historický ráz vyžaduje spíše klidovou zónu.

„Je dán i památkovou péčí jako zahrada zámku a proto má být spíše místem k odpočinku. Nedá se tedy očekávat, že se v něm bude konat tolik akcí, jako v parku Komenského,“ doplnil Jiří Korec.

Chybí jasná legislativa

Co se týká pohybu lidí bez domova v tomto místě, je to podle vedení zlínské radnice stejný problém jako v každé větší obci v ČR. Chybí legislativa, o kterou by se mohla i Městská policie Zlín opřít. „Samozřejmě tento problém se snažíme vyřešit,“ dodal primátor.

„Sadu Svobody by jistě prospěla proměna, která by jej zbavila temných zákoutí a udělala z některých jeho částí přívětivější veřejný prostor. V exponovaných částech sadu, například v blízkosti nevzhledného průchodu od autobusového nádraží, bychom přivítali umístění bezpečnostní kamery, která by umožnila nepřetržitý dohled,“ naznačil zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík. Současně zdůraznil, že park je i v současné době bezpečným místem, kde se neděje nic horšího, než ve zbytku města.