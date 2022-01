Vzpomínky na prezidenty

Hned v úvodu setkání se 86letý fotografický guru přiznal, jak se těší, až bude starý a nebude muset pracovat. Zmínil také, že zažil všechny naše prezidenty, dokonce i T. G. Masaryka, o kterém mu vyprávěla chůva, jak jej vezla zrovna v kočárku, když prvního československého prezidenta míjeli. Vzpomněl si dokonce i na Emila Háchu.

„Nicméně moje poděkování patří soudruhu prezidentovi Antonínu Novotnému, jehož milost mi zkrátil pobyt ve vězení z třinácti měsíců na pouhého půl roku. Čili pamatuju je všechny,“ zalistoval Jan Saudek pamětí.

Cenový masakr ve Sklárně Květná, plyn dražší o 600 procent. Jak zdraží sklenice?

Svého návratu nikdy nelitoval

Několik let pobýval ve Spojených státech amerických. Při posledním pobytu mu nabízeli velmi dobré místo, aby tam zůstal pracovat.

„Vrátil jsem se v roce 1969, kdy komunisti už byli zase u vesla. Po vystoupení z letadla jsem si klekl a políbil zemi, načež mě policajti zvedli a odvedli k výslechu. Já mám v USA v Kalifornii už 60 let přítele a on mi řekl, že Čechy, Morava a Slovensko jsou nejkrásnější země na světě. Svého návratu jsem nikdy nelitoval. Říkám to proto, abyste pochopili, že to myslím doopravdicky,“ prozradil Jan Saudek.

Velká Saudkova výstava v Hradišti oslavuje i provokuje. Nahlédněte

Život je dlouhý a nádherný

Ve vyznání ke svým fotografiím řekl, že jsou to obrázky nás, lidí, dělané prizmatem lásky, obdivu a úcty.

„Nikdy jsem nevyfotil něco, co by v mých očích nemělo být krásné,“ naznačil, stejně jako i to, že se pyšní francouzským titulem Rytíř umění a literatury, který obdržel dříve než prezident Václav Havel.

Při besedě popsal také svůj vztah ke svému zemřelému bratrovi Kájovi, geniálnímu comiksovému kreslíři. Než však besedu završil autogramiádou, pustil mezi přítomné ještě jednu dávku svého nakažlivého optimismu.

„Většina starých lidí vám řekne, že život je hnusný a krátký. Já vám ale přísahám, že život je dlouhý a nádherný a stojí za to ho žít.“

Výstava v Uherském Hradišti je otevřená denně od 9 do 17 hodin a zhlédnout ji lze až do 6. února. Změny pro případ vládních nařízení jsou vyhrazeny a organizátoři návštěvníkům děkují za dodržování epidemických opatření, která jsou umístěna před vstupem do budovy.