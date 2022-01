Aquapark Uherské Hradiště

Kde: Na ulici Sportovní 1214

Co: Finská zážitková sauna s interaktivními světelnými efekty, ozvučením, dálkovým ovládáním přímo ze sauny. Balnárium je vhodnou alternativou pro ty návštěvníky, kterým není příjemná vysoká teplota finské sauny. Bylinná lázeň je mírnější forma prohřátí organismu. Inhalování bylinných esencí zklidní mysl a navodí pocit radosti. Finská tichá sauna. Je tam klidový režim bez mluvení. Turecká lázeň s vyhřívanou podlahou, sedačkami a hvězdným nebem.

Kdy: pondělí - pátek 14 - 21.30 (každé pondělí v době 14 - 19.00 jen ženy), sobota - neděle 12 - 21.30

Cena: 270 Kč za 150 minut

Web: www.aquapark-uh.cz

Delfín Uherský Brod

Kde: Slovácké náměstí 2377

Co: Finská sauna

Kdy: pondělí - zavřeno, úterý 15 - 22.00 společná,

středa 15 – 18.00 společná, 18 – 20.00 jen ženy, 20 – 22.00 jen muži, čtvrtek, pátek 15 – 22.00 společná, sobota, neděle 12 – 22.00 společná

Cena: 95 Kč za 60 minut (pondělí - čtvrtek), 105 Kč za 60 minut (pátek – neděle)

Web: www.delfinub.cz

Balnearia wellness centrum

Kde: Uherské Hradiště, Rybárny, V zahradách 102

Co: Sauna finská, kombinovaná, grillkota. Grilovací domek v tradičním severském stylu pro grilování a saunování.

Kdy: pondělí – pátek 10 – 18.00

Cena: 800 Kč celkem za 2 hodiny pro 1- 4 osoby

Web: www.balnearia.cz

Wellness Hotel SYNOT

Kde: Staré Město, Nad Hřištěm 1891

Co: Finská sauna, Aroma sauna - solná a parní lázeň, aroma parní lázeň, tepidárium s vyhřívanými lehátky a hvězdným nebem, odpočinková relaxační místnost

Kdy: pondělí – pátek 14 – 20.00, sobota a neděle od 10 do 20.00

Cena: 150 Kč za 60 minut

Web: www.synot.hotel.cz

Sauna Fénix

Kde: Uherské Hradiště, Třída Maršála Malinovského 722

Co: Sauna, infrakabina

Kdy: pondělí – neděle 16 – 22.00, čtvrtek 16 – 19.00 jen pro ženy

Cena: 280 Kč za vstup

TJ Spartak Uherský Brod

Kde: U Stadionu 2295

Co: Sauna

Kdy: čtvrtek: 15 – 20.00 jen pro ženy, pátek 15 – 22.00, neděle 15 – 20.00

Cena: Neuvedena

Web: www.spartak.ub.cz

Bazén ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Kde: Školní 606

Co: Sauna a bazén

Kdy: středa 17 – 20.00, pátek 16 – 20.00, sobota 16 – 20.00 společná

Cena: 80 Kč za 90 minut

Web: www.zsdolninemci.cz

okres Kroměříž

Sauna – Sportcentrum Paráda

Kde: Tovačovského 3250, Kroměříž

Co: Finská sauna, na požádání BIO sauna a parní lázeň

Kdy: Pondělí – čtvrtek: 17 – 20 hod., pátek 18.30 – 21.30

Cena: pro členy: 99kč/2 hodiny/osoba; pro nečleny: 140kč/2 hodiny/osoba

Web: www.sportparada.cz

Sauna na krytém plaveckém bazéně v Kroměříži

Kde: Obvodová 3965/17, Kroměříž

Co: Finská sauna

Kdy: Muži, ženy, páry a společné sauny v různých časech – aktuálně dle webu www.szmk.cz

Od května se ruší sobotní sauna. V červnu je finská sauna omezena na 1 den týdně. Od září funguje 5 dní v týdnu a v říjnu jsou přidány soboty.

Cena: dospělí 100kč; mládež do 15 let, důchodci, ZTP, ZTP/P 50 kč

Web: www.szmk.cz

Harmony Medical & Wellness Kroměříž

Kde: Třasoňova 4502/26, Kroměříž

Co: Finská sauna, parní sauna, tepidárium

Kdy: Pondělí ZAVŘENO, úterý 15.30 – 20.30 pouze privátní rezervace, středa 15.30 – 20.30 společná finská plus parní (max. 12 os), čtvrtek 15.30 – 18.30 společná finská (max. 8 os) a 18.30 – 20.30 jen privátní rezervace, pátek a sobota 15.30 – 20.30 společná finská plus parní (max. 12 os), neděle 13.30 – 19.30 společná finská (max 8 os)

Cena: 125 kč/osoba/hodina – nutná rezervace předem

Web: www.wellness-kromeriz.cz

Sauna Černý Orel

Kde: Velké náměstí 24, Kroměříž

Co: Finská sauna

Kdy: dle domluvy

Cena: privátní sauna 640 kč/osoba/hodina – nutná rezervace předem

Web: www.cerny-orel.eu

Sauna Bystřice pod Hostýnem

Kde: Fryčajova 901, Bystřice pod Hostýnem

Co: Finská sauna

Kdy: Muži: pondělí a čtvrtek 16 – 21 hod., Ženy: úterý 16 – 21 hod., Společná: pátek a sobota 16 – 21 hod.

Cena: 120 kč/osoba

Web: www.saunabph.cz

Sauna - Ubytovna u Skokana Chropyně

Kde: Moravská 785, Chropyně

Co: Finská a parní sauna

Kdy: dle domluvy

Cena: finská nebo bylinková sauna 350 kč/hod, parní sauna 350 kč/hod, finská a parní sauna 500 kč/hod

Web: www.ubytovani.chropyne.cz

okres Zlín

Amenity Zlín

Kde: Tř. Tomáše Bati 5636

Co: Wellness, saunový svět

Kdy: Po 14.00 -21.00, Út 14.00 -21.00, St14.00 -21.00, Čt 14.00-17.30 (ženy) / 17.30-21.00 (společná), Pá 14.00-21.30 společná, So 10.00-16.00 (rodiny, společná ), 16.00-21.30 (společná), Ne 10.00-16.00 (rodiny, společná) / 16.00-21.00 (společná).

Cena: Wellness - 3 hodiny

Dospělí od 15 let 477,-Kč karta Amenity 457,-Kč, Amenity karta deposit 2000,- 437,-Kč

Děti 2-14 let 347,-Kč, karta Amenity 337,-Kč, Amenity karta deposit 2000,- 317,-Kč

Zvýhodněný vstup:

NE-ČT po19 hod. 397,- Kč karta Amenity 377,-Kč, Amenity karta deposit 2000,- 357,-Kč

Web: www.amenity-wellness-spa.cz

Clamare Spa s.r.i.

Kde: Masarykovo náměstí 1057, Valašské Klobouky

Co: Sauny a relax, masáže, hydromasáže, suché uhličité koupele

Kdy: Po, Út, St - 14:00 - 20:00 (smíšená), Čt - 14:00 - 20:00 (pouze ženy), Pá, So, - 14:00 - 22:00 (smíšená), Ne15:00 - 20:00 (smíšená).

Cena: Privátní saunování 60 minut 450 Kč/2 osoby (Každá další osoba 90 Kč)

Nutnost rezervace (sklenička sektu jako dárek)

Web: www.calmare.cz

Hotel Adamantino Luhačovice

Kde: Pozlovice 337

Co: Odpočívárna s himálajskou solnou stěnou, biosauna, finská sauna, bazén a ochlazovací bazén, masáže

Kdy: Pondělí 12.00 – 21.00, Úterý – neděle 9.00 – 21.00

Cena: 2300,-Kč /60 minut.

Web: www.adamantino.cz

Vila Jiřinka Luhačovice

Kde: Zatloukalova 291 Luhačovice

Co: Solárium, solná jeskyně, whirpool, saunový svět.

Kdy: Rezervační sytém, www stránky zařízení

Cena: Sauna 50 minut/ 590,-Kč, solná jeskyně 45 minut/140,-Kč

Web: www.vilajirinka.cz

K1 Wellness centrum ve Zlíně

Kde: Česká 5347,Zlín

Co: Infrakabina, finská sauna, wellness, finská sauna s parními rázy, klasická parní lázeň, klasická solná lázeň, Kneippovy lázně

Kdy: Úterý – Pátek: 14:00 – 21:00,Sobota – Neděle: 10:00 – 20:00

Základní vstupné 2 hodiny včetně zapůjčení osušky a prostěradla 349,- Kč. Vstupné 3 hodiny včetně zapůjčení osušky a prostěradla 399,- Kč. Dítě o víkendech a o prázdninách do 15-ti let 249,- Kč

Web: www.k1wellness.cz

AVANA Zlín

Kde: nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín

Co: Sauna, wellness, masáže, čokoládové speciály, lymfatické masáže, peelingy a zábaly

Kdy: wellness: po – čt: 10:00 – 21:30 dle objednání, pá – so: 10:00 – 22:00 dle objednání, ne: 14:00 – 20:00 dle objednání. Masáže po – pá 9:00 – 20:00 dle objednání

cena: privátní vířivka včetně sauny finská a parní – pronájem na dvě hodiny: 1-2 osoby 1150,-Kč, 3 osoby 1150,-Kč, 4 osoby 1900,-Kč, 5 osob 2200,-Kč.

Minimální doba pronájmu sauny s vířivkou jsou 2 hodiny za základní cenu. Pronájem může být i na více hodin. Cena každé další hodiny je 250,-Kč/1 osobu/1 hodinu. Děti ve věku 3 až 12 let, platí sníženou cenu 100,- Kč/hod.

Web: www.avana.cz

WELLMA spa s.r.o.

Kde: Svat. Čecha 210 Zlín

Co: Finská sauna, aroma sauna, vlasový wellness, whirpool,

Kdy: Vstup do tohoto privátního wellness je jen na objednání,

telefonicky nebo mailem.

Cena: Pronájem celého wellness (finská s. + aroma s. + vířivka) na 2 hodiny

bez ohledu na počet osob (max. 4 osoby) 1650,- Kč. Každá další hodina 700,- Kč

Pronájem 1x sauna (finská nebo aroma) + vířivka na 2 hodiny bez ohledu na počet osob (max. 4 osoby) 1450,- Kč. Každá další hodina 600,- Kč. Pronájem finská + aroma sauna na 2 hodiny

bez ohledu na počet osob (max. 4 osoby) 1450,- Kč. Každá další hodina 600,- Kč. Pronájem 1x sauna (finská nebo aroma) na 2 hodiny bez ohledu na počet osob (max. 4 osoby) 900,- Kč. Každá další hodina 400,- Kč

Web: www.wellma.cz

Hébé centrum zdraví a krásy

Kde: Štefánikova 2905, Zlín

Kdy: Veškeré objednávky na procedury vyřizuje recepce.

Co: sauna, masáže, přístrojové ošetření, pedikúra, analýza těla, solárium

Cena: Sauna 2 hodiny (včetně příchodu a odchodu) 300,-Kč dle počtu osob.

Web: www.hebezlin.cz

Relaxační a pohybové studio Sensya

Kde: nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Co: jóga, pilates, masáže, relax, finská sauna, bio sauna

Kdy: Obvykle otevřeno Po – Ne, dle rozvrhu a objednávek. Rezervace na víkendové privátní saunování předem do pátku 15 h.

Cena: 120 min 350,- Kč/osoba.

Web: www.sensya.cz

Lázně Zlín

Kde: Ulice Hradská 888 Zlín

Co: bazény, wellness, služby

Kdy: Finská sauna Lázně Zlín

ženy: pátek 09:00 - 21:00, muži: čtvrtek 09:00 – 21:00, společná: pondělí 13:00 – 21:00, úterý 09:00 – 21:00, středa 09:00 – 21:00, sobota 09:00 – 20:00, neděle 09:00 - 20:00

Cena: SAUNA ABONENT: dospělí od 16 let - modrý čip doba: 30 minut, cena 60,-. Děti 6 -15 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let - žlutý čip doba: 30 minut, cena 45,-Kč. Dospělí od 16 let - modrý čip, ta každých započatých 5 minut 10,-Kč.

SAUNA, OSTATNÍ SLUŽBY: sauna - dospělí od 16 let, doba 120 minut, cena: 240,-Kč. Děti 6 -15 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let – cena 120 minut, cena 190,-Kč. Sauna - děti 1- 5 let, doba 120 minut, cena 120,-Kč. Sauna s plaváním - dospělí od 16 let doba 180 minut, cena 300,-Kč. Sauna s plaváním - děti 6 -15 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let – doba 180 minut, cena 240,-Kč.

Web: www.laznezlin.cz/

Restaurace pod Hradem, wellness

Kde: Švermova 91 , Malenovice, Zlín

Co: Romantika a příjemnou relaxace v klubovém wellness , kde výhled na malenovský hrad a láhev sektu při svíčkách nastolí neopakovatelnou atmosféru. K využití je vířivá vana pro 5 osob, finská sauna pro 5 osob s ochlazovací sprchou a odpočinkovou místnost.

Kdy: Po - So 11°° - 22°°, Ne 11°° - 16°°

Cena: 1 hodina wellnessu pro dvě osoby stojí 750,-/hodina. Každá další osoba připlácí 200,-Kč/hodina. Děti do 15 let jsou zdarma. Ubytovaní hosté mají 40% slevu. Doporučený počet osob je maximálně pět.

Web: www.penzion-podhradem.cz

RESL, společnost pro regenerační služby

Kde: Sportovní hala – EURONICS

U zimního stadionu 4286, Zlín

Co: Finská sauna, infrasauna, masáže

Kdy: po 16.00 – 21.00 (společná), út 13.00 – 21.00 (ženy), st 10.00 – 18.00 (muži), 18.00 – 21.00

(společná), čt – 13.00 – 18.00 (ženy) 18.00 – 21.00 (společná), pá 12.00 – 21.00 (muži), so 14.00 – 20.00 (společná), ne zavřeno.

Cena: sauna 150 minut 160,- Kč do 12.00 150,-, infrasauna 20 minut 40,-Kč do 12.00 40,-Kč

Objednávky procedur a veškeré informace vám osobně nebo telefonicky

Web: www.saunaresl.cz

Sportovní areál Baťov

Kde: Erbenova 1891, Otrokovice

Co: Finská sauna, masáže, hydromasážní vany, solná koupel, relaxační bazény, whirpool. Saunová dřevěná kabina je svou kapacitou vhodná pro maximálně šest osob. Celonerezové topidlo s akumulačními kameny zajišťuje, aby teplota v sauně dosahovala 90 - 100 °C. Ochlazení těla po saunování je možné díky dvěma ochlazovacím sprchám. Klidná odpočívárna je vybavena šesti lehátky.

Kdy: na objednání

Cena: Sauna cena pro jednu osobu: 80,-Kč za hodinu, skupinové saunování pro děti do 15 let, jen na objednávku pro 5 a více dětí: 200,-Kč hodinu

Web: www.arealbatov.cz

GYM Napajedla

Kde: Žerotínova 260, Napajedla

Co: Whirpool, suchá finská sauna, relaxační místnost.

Kdy: zimní sezóna říjen – duben: St 16:00 – 20:00, Pá 16:00 – 20:00, Ne 15:00 – 20:00.

Cean: Vstup / 90 min. = 200,-Kč. Vstup*/ 90 min. = 150,-Kč. Vstup* (*vlastnictví platné permanentky)/ 90 min. = 150,-Kč. Privátní wellness: Rezervace /90 min. = 1800,-Kč. Rezervace */90 min. = 1500,-Kč.

web: www.gymnapajedla.cz

Flin Gym

Kde: Družstevní 245, 763 15 Slušovice

Co: Finská sauna z cedrového dřeva je pro čtyři lidi. U sauny je také odpočinková místnost. Materiál, ze kterého je sauna vyrobena, je červený cedr. Je legendární pro svoji nádhernou vůni, tmavohnědou až načervenalou barvu a výbornou odolností proti vlhkosti.

Kdy: Rezervace na všechny typy tréninků, masáží a sauny se provádí s určitým předstihem, jelikož kapacita je vždy omezená. Je možná přes Facebook, e-mail

Cena sauna: 1 až 4 osoby: 400 Kč. 5 a více: 100 Kč/osoba

Web: www.flingym.cz/

Zámek Wichterle – Hotel a pivní lázně

Kde: Osvobození 24, Slavičín

Co: Rozmanité typy saun zajistí, že si na to pravé saunové přijde opravdu každý. Jaké druhy saunování si na Zámku Wichterle užijete? Infrasauna, finská sauna, parní sauna, aroma sauna.

Kdy: rezervační systém

Cena: Infra sauna: 30 min. / osoba 150,-Kč. Děti do 5 let zdarma. Děti do 12 let 50% z ceny.

Finská sauna: 30min / osoba 100,- Kč. 60min/ osoba 200,- Kč. Privátní 60 min/max. 6 osob 1000,- Kč, (nahlášení 1hod.předem). Děti do 5 let zdarma. Děti do 12 let 50% z ceny. Parní sauna: 30 min. /osoba 100,- Kč. 60 min. / osoba 200,- Kč. Privátní 60 min/max. 6 osob 1000,- Kč, (nahlášení 1 hod. Předem). Děti do 5 let zdarma. Děti do 12 let 50% z ceny. Aroma sauna: 30 min. / osoba 250,- Kč

Web: https://zamekwichterle.cz

okres Vsetín

Vsetín: Městské lázně

Kde: Jiráskova 340

Co: Sauna se nachází ve druhém patře budovy městských lázní. Návštěvníkům sauny nabízíme finskou saunu s aromaterapií a parní lázeň. Dále je zde ochlazovací bazének, venkovní terasa a relaxační zóna. Týdenní provozní doba je rozdělena na saunování pouze pro ženy, pro muže a na společné saunování.

Kdy: Po – St od 14 do 21 hodin, Čt a Pá od 12 do 21 hodin, So a Ne a svátky od 10 do 20 hodin. Muži (úterý, čtvrtek), ženy (pondělí, pátek), společná (středa, sobota, neděle, svátky).

Cena (od 1. 2.): dospělý 205 Kč za 2 hodiny, dítě do 15 let 115 Kč za 2 hodiny, dospělý 65+, ZTP, ZTP/P 135 Kč za 2 hodiny

Web: www.vsetinskasportovni.cz

Vsetín: Smetanova obchodní galerie

Kde: Smetanova 2360

Co: Sauna je jednou ze služeb privátního wellness, které je součástí hotelového prostoru. Wellness nabízí parní saunu (40-50°C), finskou saunu (80-90°C), vířivku (35-37°C), odpočívárnu se šesti místy, ochlazovací sprchu. Wellness je potřeba rezervovat min. 1 hodinu předem na recepci.

Kdy: Po – Pá od 6 do 20 hodin, So od 8 do 20 hodin, Ne od 8 do 17 hodin.

Cena: Max. 5 osob/2 hod. 1-2 osoby 990 Kč, 3 osoby 1 290 Kč, 4 osoby 1 590 Kč, 5 osob 1 890 Kč

Web: www.galerievsetin.cz

Vsetín: Fitness centrum Kohútek

Kde: Štěpánská 904

Co: Sauna je součástí Fitness centra Kohútek v městské části Rybníky.

Kdy: Po – Pá od 15 do 21 hodin, So od 9 do 12 hodin, Ne od 15 do 21 hodin.

Cena: 300 Kč za hodinu pro 2 osoby

Web: www.kohutek.cz

Valašské Meziříčí: Krytý bazén

Kde: Kouty 803

Co: Sauny se nacházejí ve wellness centru v prvním podlaží krytého bazénu. K dispozici je klasická finská sauna, bylinková parní lázeň či turecká parní lázeň, solární parní lázeň, infrakabina, ochlazovací bazének a odpočívárna

Kdy: Po od 15 do 21 hodin (pouze ženy), Út – ČT od 15 do 21 hodin, Pá od 15 do 22 hodin, So, Ne a svátky od 13 do 22 hodin

Cena: Po – Čt + červenec – srpen 375 Kč za 2 hodiny, Pá – Ne + svátky 431 Kč za 2 hodiny

Web: www.bazenvm.cz

Valašské Meziříčí: Sauna Valmez

Kde: Kouty 26

Co: Provoz finské sauny byl zahájen v roce 1997 a navázal na tradici bývalé městské sauny. Po rozsáhlé inovaci disponuje prostornou recepcí s občerstvením a posezením u TV, velkou potírnou, sprchami, šatnou a odpočívárnou s lehátky. Nechybí venkovní ochlazovací bazén s lehátky a lávkami. Provoz je rozdělen mezi muže, ženy a společný pobyt pro páry. V roce 2021 sauna prošla rekonstrukcí.

Kdy: Út od 16 do 21 hodin (společná), St a Pá od 16 do 21 hodin (muži), Čt od 16 do 21 hodin (ženy), So od 16 do 20 hodin (společná)

Cena: dospělí 230 Kč za 2 hodiny, děti do 15 let 120 Kč za 2 hodiny

Web: www.saunavalmez.cz

Valašské Meziříčí: Penzion Na kraji lesa

Kde: Podlesí – Křivé 610

Co: Wellness prostory Penzionu Na kraji lesa nabízí infrasaunu, parní bylinkovou saunu i finskou saunu, ochlazovací káď či sprchu a relaxační místnost. Wellness je vždy potřeba rezervovat alespoň 2 hodiny předem.

Kdy: Denně od 14 do 21.30 hodin, mimo provozní dobu je vstup možný po dohodě s recepcí, každé první pondělí v měsíci wellness uzavřeno – sanitární den

Cena: pro jednu osobu 500 Kč za 2 hodiny + 15 minut, privátní wellness pro dvě osoby 1600 Kč za 2 hodiny + 15 minut, pronájem celého wellness (3 hodiny) 4000 Kč

Web: www.nakrajilesa.cz

Valašské Meziříčí: Wellness Abácie

Kde: U Abácie 491

Co: Wellness Abácie nabízí několik druhů saun, např. finská, infra nebo parní sauna, dále Kneippův chodník nebo tepidarium. K ochlazení je k dispozici venkovní bazén, k odpočinku pak relaxační zóna s pohodlnými lehátky.

Kdy: Út až Pá od 16 do 21 hodin, So a Ne od 13 do 21 hodin

Cena: jednorázový vstup (2,5 hodiny) 520 Kč

Web: www.hotel-abacie.cz

Valašské Meziříčí: Studio Siluetka

Kde: Máchova 1253

Co: Jednou ze služeb nabízených meziříčským Studiem Siluetka je také infrasauna s odpočívárnou.

Kdy: Po až Ne (dle objednávek)

Cena: jednorázový vstup (60 minut) 150 Kč

Web: www.siluetka.cz

Velké Karlovice: Saunový svět Wellness Horal

Kde: Velké Karlovice – Léskové 583

Co: Saunový svět Wellness Horal se rozkládá na dvou poschodích pod hlavní terasou hotelu Horal. První poschodí je vyčleněno výhradně pro návštěvníky masáží. Nachází se zde sedm masérských místností a odpočinková terasa. Ve druhém poschodí jsou k dispozici tyto služby a procedury: Sauna Dome s pravidelnou nabídkou saunových rituálů, bylinková sauna, bylinná parní lázeň, ochlazovací bazén – vnitřní i venkovní, whirlpool bazén s podvodními tryskami – vnitřní i venkovní, tepidárium, Kneippův oblázkový chodník, multifunkční sprchy, odpočívárna s vodními lůžky a lehátky, venkovní odpočinková terasa.

Kdy: Po - Čt od 9.30 do 14.00 hodin (neplatí v sezónní dny*), Po – Ne (sezónní dny) od 14 do 21.30

Cena: dospělí a mládež od 14 let (vstup na 4,5 h) 790 Kč nebo 1 090 Kč (v sezónní dny*), dospělí a mládež od 14 let (celodenní vstup do všech prostor) 1 490 Kč

* Sezónní/významné dny (státní svátky ČR a SR, prázdniny) a dále: 4. 2.-20. 3. 2022, 14.-18. 4. 2022, 1. 7.-4. 9. 2022, 28. 9.-2. 10. 2022, 26.-30. 10. 2022, 17.-20. 11. 2022, 16. 12. 2022-8. 1. 2023

Web: www.valachy.cz

Velké Karlovice: L-Spa hotelu Lanterna

Kde: Velké Karlovice – Léskové 659

Co: Relaxační centrum L-Spa v hotelu Lanterna nabízí krytý bazén s vodními atrakcemi, whirlpool se slanou vodu a tryskami, sauny a nově ve vybraných dnech i saunové rituály, parní lázeň a odpočinkovou terasu s vyhlídkou.

Kdy: od 9.30 do 21.30 (bazén od 7.00 do 21.30)

Cena: ubytovaní hosté hotelu Lanterna zdarma, neubytovaní hosté 590 Kč za 6 hodin

Web: www.valachy.cz

Zašová: Relaxační centrum Salza

Kde: Zašová 386

Co: Součástí široké nabídky služeb zašovského Relaxačního centra Salza je také možnost využít infrasaunu.

Kdy: Po – Pá od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin (18 – 20 h na objednávku), So od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (16 – 18 h na objednávku), Ne od 10 do 18 hodin (pouze na objednávku)

Cena: jedna osoba 100 Kč za 30 minut, dvě osoby 180 Kč za 30 minut, osoba + dítě 150 Kč za 30 minut

Web: www.salza.cz

Rožnov pod Radhoštěm: Krytý bazén

Kde: Moravská 1787

Co: Finská sauna se nachází v prvním patře Krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm, v prostorách rehabilitace. Ve venkovním atriu je k dispozici ochlazovací bazének. Najednou se vejde až 30 osob, saunování je zde tedy nejen regenerační ale i společenskou procedurou.

Kdy: otevřeno je od října do dubna. St od 14 do 21 hodin (společná), Čt od 14 do 21 hodin (ženy), Pá od 14 do 21 hodin (muži), So od 14 do 17 hodin (společná – páry), So od 17 do 22 hodin (společná)

Cena: 190 Kč na osobu bez omezení času

Web: www.rehabilitaceroznov.cz

Velké Karlovice: Grandhotel Tatra

Kde: Na Mikulcově 505

Co: Saunová zóna Wellness centra Grandhotelu Tatra nabízí parní, bylinkovou, finskou saunu a také infrasaunu, dále relaxační místnost, dvě vířivky a vital bar.

Kdy: Út – Pá od 11 do 22 hodin, každé pondělí je sanitární den, wellness otevřené od 14 hodin

Cena: dospělá osoba – neděle až čtvrtek 590 Kč za 3 hodiny, dítě do 12 let – neděle až čtvrtek 490 Kč za 3 hodiny, dospělá osoba – pátek až sobota 950 Kč za 3 hodiny, dítě do 12 let – pátek až sobota 680 Kč za 3 hodiny

Web: www.grandhoteltatra.cz

Velké Karlovice: Penzion Na Pluskovci

Kde: Velké Karlovice 787

Co: Saunový svět Penzionu Na Pluskovci zahrnuje finskou saunu, bylinkovou parní lázeň, infrasaunu, ochlazovací sprchy, ochlazovací vědro odvahy a odpočinkovou zónu s relaxačními lehátky

Cena: saunový svět + bazén (neubytovaní hosté): dospělá osoba 330 Kč na 2 hodiny, dítě do 10 let 230 Kč na 2 hodiny

Web: www.napluskovci.com

Rožnov pod Radhoštěm: Hotel Eroplán

Kde: Ostravská 451

Co: Wellness centrum Hotelu Eroplán nabízí whirlpool, finskou, parní a infrasaunu, ochlazovací lázeň a různé druhy masáží.

Kdy: od 17 do 21 hodin, před vstupem nutná rezervace na tel.: 571 648 014

Cena: 280 Kč na 2 hodiny, 200 Kč na 1 hodinu

Web: www.hoteleroplan.cz

Zubří: Multifunkční areál Zubří

Kde: Sídlištní 1750

Co: Saunový svět Multifunčního areálu v Zubří nabízí finskou, parní a infrasaunu, sprchy či terasu s ochlazovací kádí pod širým nebem, odpočívárnu s lehátky, whirlpool

Kdy: Po od 16 do 21 hodin (smíšený vstup), Út od 16 do 21 hodin (ženy), St od 16 do 21 hodin (muži), Čt a Pá od 16 do 21 hodin (smíšený vstup), So a Ne od 14 do 21 hodin (smíšený vstup)

Cena: 240 Kč na 2 hodiny, 150 Kč na 1 hodinu

Web: https://mazubri.cz/

Horní Bečva: Hotel Duo

Kde: Horní Bečva ev. č. 216

Co: Součástí Wellness centra Hotelu Duo jsou solná a variabilní sauna, ochlazovací bazének a horské sprchy a mystická odpočívárna.

Kdy: Pro rezervaci wellness procedur kontaktujte wellness na emailu wellness@hotel-duo.cz nebo tel 733 122 531

Cena: neubytovaní hosté – sauna 350 Kč na 2 hodiny, děti od 6 do 15 let 150 Kč na 2 hodiny

Web: www.hotel-duo.cz

Horní Bečva: Endemit Boutique Hotel & Spa

Kde: Horní Bečva 1029

Co: Saunová část zahrnuje finskou, bylinnou, parní a infrasaunu a také solnou komoru

Kdy: Po – Ne od 12 do 20 hodin

Cena: vstupné do wellness & spa – dospělá osoba 690 Kč na 3 hodiny, děti od 4 do 12 let 290 Kč na 3 hodiny, děti do 3 let zdarma

Web: www.endemithotel.cz

Karolinka: Horský hotel Soláň

Kde: Soláň - Bzové 339

Co: Ve valašské „saunové vesničce“ Horského hotelu Soláň jsou k dispozici finská sauna, bylinná parní či solná parní sauna, whirpool, ochlazovací bazén s vodopádem, vědro odvahy, hydromasážní sprchy, tropický déšť, ledopád s ledovou tříští, vyhřívané odpočinkové lavice a Kneippovy koupele

Kdy: letní otevírací doba: Po – Pá od 14 do 22 hodin, víkendy a svátky od 10 do 22 hodin; zimní otevírací doba: Po – Pá od 12 do 22 hodin, víkendy a svátky od 10 do 22 hodin

Cena: jednorázový vstup na 2 hodiny (nutná telefonická rezervace předem): dospělí – ubytovaní 400 Kč, dospělí – veřejnost 550 Kč, děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby do 18hod. – ubytovaní/veřejnost 280 Kč/380 Kč (dětem do 6 let vstup zakázán)

Web: www.hotelsolan.cz