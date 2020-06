Sběrný dvůr v Zálešné koncem června znovu otevře

Od března byla brána sběrného dvora v Zálešné uzavřena. Důvodem byla jeho zásadní modernizace zaměřená na zvýšení úrovně zázemí a vylepšení dopravní situace. "Od 29. června se ale nejvíce využívaný sběrný dvůr znovu otevírá – a to denně od 8.00 do 18.00, v sobotu pak od 8.00 do 12.00," informoval tiskový mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný