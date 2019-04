Nefalšované těšení a hlavně radost. Tak vnímali před lety otevření hranic a vstup do Schengenu obyvatelé města v blízkosti hraničního přechodu Brumov-Bylnice Horné Srnie. Město s několika tisíci obyvateli na pomezí hranic se sousedním Slovenskem změnu vítalo s takříkajíc otevřenou náručí.

„Když se začalo mluvit o otevření hranic v rámci vstupu do Schengenu, tak jsme doslova odpočítávali dny dovršení tohoto aktu,“ říká někdejší starosta Zdenek Blanař.

Vzpomeňte, jak to tehdy vypadalo?

Zrušení hraničních kontrol nás vrátilo do doby před rozdělením našich republik. Volný průjezd hraničním územím jsme si znovu doslova užívali. Z mnoha důvodů však byli nejvíce spokojeni obyvatelé místní části Sidonie, kdy hranice byla na české straně ještě před samotným vjezdem do Sidonie a místní obyvatelé museli často čekat na formální odbavování českých hraničních kontrol a pak teprve pokračovat do Sidonie.

Budilo to mezi obyvateli či pracovníky hraničních kontrol emoce?

Samotný den vstupu do Schengenu jsme oslavili na hranici společně se zastupiteli Brumova-Bylnice a Horného Srní, a to včetně veřejnosti. Se starostou Horného Srní jsme skutečně přeřezali hraniční závoru a odhodili co nejdále se slovy: „Aby nás už nikdy hraniční závora nerozdělovala.“

Jak na to vzpomínáte s odstupem let? Byl to krok správným směrem?

Zrušení hraničních kontrol bylo pro samotné město a především pro místní část Sidonie doslova vysvobozením a u obyvatel se setkalo s kladnou reakcí. Samotní pracovníci hraničních kontrol podle mých dostupných informací postupně získávali jiné uplatnění v mnoha jiných profesích.

Uvítali by lidé zpátky kontroly?

Zatím jsem nezaznamenal žádný požadavek od občanů ani od organizací či výrobních závodů pro navrácení hraničních kontrol v rámci naší státní hranice na komunikaci I. třídy číslo 57.

Lze říct, co vstup do Schengenu a zrušení hraničních kontrol městu Brumov--Bylnice vzalo či naopak dalo?

V našem případě to byl krok správným směrem. Město Brumov-Bylnice, přestože je hraničním městem, si žije vlastním životem. A to pokládám za důležité. Snad jediný problém vidíme v tom, že čas od času se objeví přejezd obyvatel ze Slovenské republiky s nelegálním zaměřením. Ať už spojený s krádežemi v našem městě a okolí, či s odcizováním osobních aut a jejich převozem právě na území Slovenska.

A jak osobně vnímáte brexit a nejasnosti kolem něj?

Co se týká dnešní situace v EU a konkrétně událostí kolem brexitu, pak mě napadá pouze lidové rčení, s odpuštěním, „Babo raď“, což není konkrétně míněno na paní premiérku Mayovou, ale všeobecně. Vždyť ani sami Britové si s tím nevědí rady.

Jak vzpomínáte na hraniční přechody? Cítil jste se díky nim tehdy třeba bezpečněji?

Na hraniční přechody vzpomínáme tak, že jsme rádi, že jsou už minulostí. A i s přihlédnutím na možné ohrožení naší bezpečnosti v běžném životě, myslím, převažuje hodnota volného pohybu mezi oběma státy.