„Koncem loňského roku se na sociální síti seznámily dvě dívky školního věku. Při písemném kontaktu či on-line hovorech používaly pouze křestní jména a přezdívky. Časem se jedna z nich svěřila té druhé, že ji trápí závažné rodinné problémy. Začátkem minulého týdne vše vyvrcholilo a nešťastná dívka se rozhodla vyřešit svůj problém sebevraždou. Tento úmysl sdělila i své kamarádce z Kroměříže. Ta prohlášení kamarádky, o které věděla pouze to, že žije někde v okolí Prahy, nebrala na lehkou váhu a pověděla o tom školní psycholožce. S žádostí o pomoc se pak obě obrátily na kroměřížské policisty,“ přiblížila Simona Kyšněrová.

„Protože šlo o život a neznali jsme přesnou totožnost ohrožené dívky, museli jsme jednat rychle. Do záchranné akce se postupně zapojili policisté základních útvarů, ale i operační důstojníci ze Zlína a Prahy a rovněž zlínští krajští vyjednávači, kteří oslovili své pražské kolegy a další celostátní útvary. Cestou mezinárodní spolupráce se nám následně podařily zjistit identifikační údaje k IP adrese počítače dívky. Mezitím se kamarádky znovu zkontaktovaly. Dívka mimo jiné uvedla i to, že předchozí večer spolykala větší množství různých léků,“ uvedla mluvčí policie s tím, že na základě zjištění IP adresy, a tudíž místa bydliště, do bytu ohrožené dívky vyrazily policejní hlídky.

„Naštěstí byla doma. Policistům o svých sebevražedných úmyslech hned pověděla. Následně skončila v péči lékařů. Rychlou profesionální prací policistů a duchapřítomností oznamovatelky i školní psycholožky se tak podařilo odvrátit hrozící nebezpečí a zachránit život dítěte,“ uzavřela Simona Kyšnerová.