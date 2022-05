„Naplňuje mě pýchou udělení této pocty ve Zlíně. Moje kariéra zde vlastně začala, ještě když jsem byl dítě školou povinné,“ řekl Jan Šťastný.

Počátky jeho herecké kariéry sahají do roku 1978, kdy mu bylo 13 let.

„Jako správný zlínský rodák se poprvé objevil před zlínskou kamerou. Bylo to v rodinném seriálu Jedno malé sídliště, který režíroval zlínský režisér Josef Pinkava,“ uvedla umělecká ředitelka Markéta Pášmová a dodala, že později, už jako středoškoláka, oslovil Jana Šťastného další zlínský režisér Radim Cvrček a obsadil ho do svých filmů Mezi námi kluky (1981) a Za humny je drak (1982).

Herečka Barbora Seidlová má také kořeny na Moravě. Vyrůstala v Mikulově, kde se v posledních letech pravidelně konají Ozvěny Zlín Film Festivalu. Miluje pohádky, zahrála si řadu princezen a hned ta první se nesmazatelně zapsala do české kinematografie.

„Myslím, že jen málokdo si nevybaví skvělou pohádku režiséra Karla Smyczka Lotrando a Zubejda, kde Bára ztvárnila roli princezny Zubejdy. Tehdy jí bylo patnáct let,“ připomněla Markéta Pášmová.

Od té doby uplynulo mnoho času, naposledy mohli diváci Barboru Seidlovou vidět například ve filmu Havel (2020) režiséra Slávka Horáka.

Hvězda na Chodníku slávy pro Báru Seidlovou znamená doslova čistou radost.

„Samozřejmě, pokud to beru jako hraní si. Ve skutečnosti by si hvězdu zasloužil každý z nás. Ač se to nezdá a my se to všelijak snažíme dokazovat, rozdělovat a škatulkovat, jsme si prostě rovni,“ komentovala ocenění herečka.

Projekt Chodník slávy se koná už od roku 2006. Pořádá ho Zlín Film Festival společně s Nadačním fondem Kapka naděje. Této výsady se každoročně dostává osobnostem, které svoji filmovou kariéru zahájily už ve velmi útlém věku.

HISTORIE HVĚZD NA ZLÍNSKÉM CHODNÍKU SLÁVY



2006 Tomáš Holý (in memoriam), Žaneta Fuchsová, Michal Kocourek

2007 Mahulena Bočanová, Ivan Jandl (in memoriam)

2008 Dana Morávková, Jan Čenský, Lucie Vondráčková

2009 Tereza Brodská, Ondřej Kepka

2010 Michaela Kuklová, Filip Renč

2011 Jiřina Bohdalová, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý (in memoriam)

2012 Zuzana Bydžovská, Jan Kraus

2013 Sandra Nováková, Marek Eben

2014 Magda Reifová, Michal Suchánek

2015 Lucie Zedníčková, Jan Potměšil

2016 Klára Pollertová-Trojanová, Jiří Strach

2017 Karel Smyczek, Pavlína Mourková

2018 Ivana Andrlová, Maroš Kramár

2019 Helena Vondráčková, Jan Hrušínský

2020 Vojtěch Kotek, Jiří Mádl

2021 Anna Geislerová, Klára Issová

2022 Barbora Seidlová, Jan Šťastný