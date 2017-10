Semaforový fantom hazarduje se životy lidí

„Prosím o opravu otočeného semaforu v ulici Díly I,“ zní nezvyklá žádost paní Lídy. Představte si, že přijedete na křižovatku. Signál na semaforu svítí, vy na něj ale nevidíte. Někdo jej totiž otočil tak, že na něj nevidíte, a tak nevíte, jestli můžete do křižovatky vjet, či ne.

Nezbývá nic jiného než si najet naslepo a pak se pokusit pro řidiče z velmi nevýhodného zorného úhlu zjistit, zda zleva náhodou nevyjede auto. V případě, že auto zleva pojede velmi rychle, vyvstane zcela jasně nepříjemný a hlavně nebezpečný problém.



Že by se nenašel takový hazardér s lidskými životy? Přesně toto se bohužel stalo mnoha řidičům ve Zlíně, když se snažili vyjet z ulice Díly I na třídu Tomáše Bati směrem na Příluky. Stejným směrem byl totiž otočený i semafor.



„V uvedené lokalitě patrně řádí nějaký fantom,“ uvádí Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů města Zlína v diskusním fóru města Zlína. Dle sdělení odboru koncepce a realizace dopravních staveb uvedeném tamtéž je zřejmé, že k opravě semaforu v této lokalitě došlo už třikrát a oprava bude provedena i počtvrté.

„Řešíme to jako trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení,“ uvedla za policii Monika Kozumplíková.

„V případě vypátrání pachatele a jeho odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ dodala policejní mluvčí.



„Jezdím sem za bratrem a vím, že tento problém se tu opakuje už po několikáté. Semafor je tady proto, aby usnadnil lidem vjezd z vedlejší cesty na hlavní. To musí dělat nějací mladí výrostci,“ zlobí se pan Kamil Kulísek a nevěřícně kroutí hlavou, proč někdo něco takového dělá.



Na semaforu je na první pohled patrné, že není v dobré kondici. Zespodu je uchycen jen provizorně, z boku lze vidět škrábance a odřeniny, jak bylo s hlavicí semaforu násilně manipulováno.

„Myslel jsem, že do toho najel nějaký náklaďák. To někdo otáčí? Proč to dělá? A jak?“ nešetří otázkami Tomáš Jedlička a přiznává, že nerozumí tomu, jak někdo může jen tak otočit hlavicí semaforu. „To si na to vezme žebřík?“ dodává.