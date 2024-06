Senioři nad 80 let věku budou mít od 1. září bezplatnou přepravu ve vozech MHD ve Zlíně a Otrokovicích. Rozhodnutí Rady města Zlína ještě podléhá schválení zastupitelstva, které zasedá ve čtvrtek 20. června. Zastupitelé Otrokovic budou o schválení úlevy na jízdném jednat ve středu 19. června.

MHD ve Zlíně. Ilustrační video | Video: DENÍK/ Zuzana Rašková

„Tento krok je součástí naší dlouhodobé snahy zlepšit kvalitu života starších obyvatel a podpořit jejich mobilitu a nezávislost. Senioři, kteří dosáhnou věku 80 let, tak dostanou možnost cestovat po Zlíně a Otrokovicích zdarma, což jim umožní snadnější přístup k lékařským službám, společenským aktivitám a dalším potřebným zařízením,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec s tím, že osvobození této kategorie seniorů od jízdného zavedla i některá jiná města.

Podívejte se, jak bude vypadat krajská nemocnice ve Zlíně za deset let

Primátor zároveň dodal, že senioři od 80 let se budou v případě kontroly v MHD prokazovat pouze průkazem totožnosti.

Osvobození od plateb představuje podle odhadů snížení ročních příjmů DSZO o přibližně 2 až 2,5 milionu korun.

„Pro statutární město Zlín a město Otrokovice tak bude každoroční kompenzace MHD navýšena o příslušný poměr této částky,“ doplnil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

V Otrokovicích panuje nad chystanými výhodami dlouhodobá shoda.

Energetické společenství Zlín slibuje úspory. Smlouvu podepsalo osm organizací

„Starší občané mají často omezené možnosti přepravy, přesto by chtěli zůstat aktivní a to, co je v jejich silách, si obstarat sami. Dostupnost městské hromadné dopravy může být v tomto ohledu klíčová. Věříme, že náš společný krok se Zlínem míří správným směrem a perfektně zapadá do koncepce starostlivosti sousedních měst o zranitelné skupiny obyvatel,“ komentovala připravovanou novinku starostka Otrokovic Hana Večerková.