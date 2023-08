Šest sálů, 12 představení vyprodáno v jeden den. Kazma je ve Zlíně rekordmanem

Takový nástup by si přál snad každý světový trhák. Kamil Bartošek alias Kazma ukázal, že promo je jeho parketou. Ať už je film Onemanshow: The Movie jakýkoli, do kin se hrnou davy. To se potvrdilo i ve Zlíně v multikině Golden Apple Cinema (GAC), kde na premiéru vyprodali neuvěřitelných 12 představení v šesti sálech.

Kazmův film Onemanshow | Foto: Deník/Radek Cihla