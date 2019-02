DOLNÍ NĚMČÍ - Více než šest desítek bývalých i současných ministrantů několika generací se v sobotu 7. července v Dolním Němčí zúčastnilo setkání, které už podruhé pomohl zorganizovat farář Ladislav Švirák.

Vyvrcholením akce po mši v místním kostele svatých Filipa a Jakuba a následujícím fotbalovém zápase mezi současnou a vysloužilou ministrantskou garniturou se stalo posezení, kde nebyla nouze o vzpomínky plné historek.

Nejstarším účastníkem setkání, který se nakonec také postavil do branky na straně jedenáctky fotbalových pamětníků, byl sedmašedesátiletý Filip Tinka.

„Taková akce, to je ohromná věc. Ti starší zavzpomínali na klukoviny, které kněžím vyváděli, no a ti mladší si také přisadili a všichni dohromady se výborně bavili,“ dával Tinka najevo spokojenost. Hlavní organizátor a duchovní správce farnosti páter Švirák neskrýval radost z toho, že zájem o setkávání přetrvává.

„Ministrování je v podstatě služba. Ministare v překladu znamená sloužit. Je dobré nezapomínat na to, že nejde pouze o službu knězi. Ministrovalo a ministruje se při křtech, na svatbách nebo pohřbech, takže jde o službu spolufarníkům a spoluobčanům.

Podle mého názoru není špatné si tuto skutečnost připomínat takovým normálním lidským způsobem,“ upozornil Švirák.