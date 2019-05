Ševci ozdobí filmový festival. Podepisovat se bude Grygera i Jiráček

Bude to rozlučková akce s letošní sezonou, další díl oslav výročí sta let od založení fotbalu v Baťově městě. Ligoví hráči Fastavu Zlín se zapojí do Filmového festivalu dětí a mládeže.

Sportovní ředitel Fastavu Zlín Zdeněk Grygera | Foto: DENÍK/Libor Kopl

Po náborové akci Sporťáček, která se v sobotu uskutečnila na stadionu mládeže, se mohou fanoušci od pondělí těšit na sportovně relaxační zónu přímo pod zlínským zámkem v přilehlém parku. Ševci uprostřed města pobudou tři dny. K dispozici příznivcům budou od pondělí do středy, vždy od deseti do devatenácti hodin. „Těšit se můžete na sportovně-relaxační plácek. Přijďte si zahrát stolní fotbálek, začutat s míčem na bránu či pořídit žlutomodrý suvenýr. K dispozici bude samozřejmě také výroční kniha od SK Baťa po současnost, jejíž součástí je i DVD Dej ševče gól,“ informuje mluvčí zlínského Fastavu Zuzana Molková. Hned v pondělí je na programu setkání a autogramiáda s vybranými ligovými fotbalisty. Fanouškům budou od patnácti hodin k dispozici kapitán Petr Jiráček, nejlepší střelec Tomáš Poznar, brankáři Stanislav Dostál a Jan Šiška nebo talentovaní mladíci Martin Cedidla, Martin Nečas a další borci. Chybět nebude ani legenda českého fotbalu a sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera. Realizační tým pak bude zastupovat trenér gólmanů Otakar Novák. „Přijďte si užít filmový festival do zlínského centra společně s našimi fotbalisty a rozloučit se sezonou 2018/19,“ láká příznivce Molková. VIDEO: Tak který? Dvacítka sportů k vyzkoušení na jednom místě Přečíst článek ›

Autor: Libor Kopl