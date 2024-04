Zahájení hlavní plavební sezóny Baťova kanálu je doslova na spadnutí. Povodí Moravy finišuje na sezónní zprovoznění této turisticky stále populárnější vodní cesty. Stát by se tak mělo tradičně na prvního máje.

Pracovní plavidlo Jožin v akci. | Foto: Petr Chmelař

Před dokončením je generální oprava plavební komory ve Spytihněvi, ve Veselí nad Moravou pak Povodí Moravy dokončilo modernizaci nápustného stavidla a dokončovací práce probíhají také na rejdách plavebních komor.

„Postupně dokončujeme všechny stavební práce v plavební dráze, máme schválený harmonogram komorování pro hlavní sezónu, čistíme zhlaví a rejdy na všech plavebních komorách a provádíme údržbu a seřízení technologií plavebních komor,“ uvedl ředitel Závodu střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Střecha a krovy zámku v Buchlovicích jsou v havarijním stavu. Opraví je

Plavební sezónu 2024 podle něj přivítá komplexně opravená plavební komora ve Spytihněvi a modernizované nápustné stavidlo ve Veselí nad Moravou. To je jediným objektem zajišťujícím napouštění povrchové vody z řeky Moravy do jižního kanálového úseku vodní cesty Baťův kanál od Veselí nad Moravou až po jez Su­doměřice.

„V letošním roce bude rovněž dokončena moderni­zace zbývajících dvou rejd plavebních komor ve Spytihněvi a Babicích. Akce byly financovány ze zdrojů SFDI s dílčí spoluúčastí Povodí Moravy, s. p.,“ dodal mluvčí povodí Moravy Petr Chmelař. Kromě velkých stavebních akcí provedlo Povodí Moravy v rámci příprav i řadu menších údržbových prací a oprav.

Vodní prvky i více zeleně. Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká proměna

„Nově jsme opravili vypouštěcí stavítko na vzpěrných vra­tech plavební komory Babice, provedli jsme opravy úchytných lan a kotvících ok na komorách v Huštěnovicích a Uherském Ostrohu, dále pak opravy technologií na komorách Vnorovy I. a Petrov,“ vyjmenoval Cenek.

Součástí přípravy na hlavní plavební sezónu byl podle Chmelaře také arboristický ořez větví a keřů zasahujících do plavební dráhy, osazení bójí vyznačujících plavební dráhu a čištění ná­nosů v rejdách plavebních komor. Do akce vodohospodáři zapojili i pracovní plavidlo Jožin, které se stará o technický stav Baťova kanálu.

„Hlavní plavební sezóna odstartuje 1. května a potrvá až do konce září. Místem konání hlavního slavnostního odemykání Baťova kanálu bude tento rok Veselí nad Moravou. Provoz plavebních komor letos vychází na 109 dnů, což představuje celkem 872 hodin komorování,“ upřesnil Chmelař.

Do školky od dvou let? Uherský Brod zjišťuje zájem rodičů

V květnu a v září bývají plavební komory v provozu vždy od pátku do neděle, od června do konce srpna pak od úterý do neděle. V letošním roce komorování zahrnuje také státní svátky 1. a 8. května. V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu v oblasti rekreační plavby rozšíří Povodí Moravy komorování v měsíci květnu o čtvrtky 2. 5. a 9. 5.

Provoz plavebních komor bude probíhat v provozní dny vždy od 9:30 do 18 hod. Proplutí plavebními komorami je pro veřejnost i provozovatele plavby bezplatné. Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel zajišťuje z vlastních zdrojů Povodí Moravy. Provoz plavebních komor vyjde vodohospodáře každý rok na přibližně 2,5 až 3 mil. korun.