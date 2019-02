Silničáři opravují nejrozbitější cesty

Zlínsko - Do kompletních plošných oprav silnic ze Štípy na Velíkovou, z Kudlova do Březůvek a ze Zlína na Mladcovou se v těchto dnech pustili zlínští silničáři. Práce provádějí bez uzavírky komunikací. Dopravu svádí vždy střídavě do jednoho jízdního pruhu a řídí světelnou signalizací.

