Nový dálniční most na D55 přes řeku Moravu začali ve čtvrtek stavět silničáři u Napajedel na Zlínsku. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude zprovozněn v roce 2025. Náklady se vyšplhají na 674 milionů korun bez DPH.

Dálnice D55 Napajedla-Babice, stavba dálničního mostu přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Jedná se o ocelový jednopolový most, jehož nosná konstrukce je společná pro oba směry budoucí dálnice. Most bude realizován v předstihu před dálničním úsekem mezi Napajedly a Babicemi jednak z důvodu špatného stavu současného mostu na silnici I/55, ale také aby byl co nejdříve ukončen stav, kdy musí řidiči sjíždět z dálnice přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se zejména ve špičkových časech tvoří kolony. Most bude zprovozněn v roce 2025,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba bude dlouhá půl kilometru, most samotný 145 metrů. Součástí prací je také vybudování protihlukové stěny, která ochrání obytnou zástavbu Napajedel před hlukem z dálnice.

Centrum Zlína svírá další dopravní omezení. Úpravy vyřeší problém se zásobováním

Stavba D55 Napajedla – Babice je rozdělena do tří etap. První, která řeší napojení dálnice D55 na stávající silnici I/55, se již buduje v rámci stavby D55 Babice – Staré Město. Stavba mostu přes řeku Moravu je druhou etapou. Po dokončení mostu navážou silničáři třetí etapou, což je 7,5 kilometru dlouhý dálniční úsek, který propojí dálniční most přes Moravu s aktuálně realizovanou dálnicí u Babic.

Dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku je dlouhá téměř 8,5 kilometru, silničáři ji budují od roku 2020. Další úsek o délce 8,8 kilometrů ze Starého Města do Moravského Písku budují od předloňska. S jejich otevřením počítá ŘSD v roce 2024.

Po kompletní dostavbě propojí dálnice D55 střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude přes sto kilometrů, u Břeclavi se pak napojí na dálnici D2.

Zdroj: Youtube