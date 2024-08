Cesta přes Hradskou a Václavskou ulici bude možná jen ve směru od Zlína. V opačném směru se bude jezdit z Kudlova po objízdné trase kolem Filmových ateliérů, Lesního hřbitova a ulicí Březnickou. Oprava vyjde na osm milionů korun.

„Stavební firma bude v období od 19. srpna do 1. září pro Ředitelství silnic Zlínského kraje obnovovat povrch vozovky na silnici III/49026 mezi centrálním Zlínem a jeho městskou částí Kudlov. V úseku dlouhém 1 850 metrů, v části ulic Hradská a Václavská, se bude frézovat starý povrch a budou se pokládat nové živičné koberce,“ uvedl za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota s tím, že pro urychlení prací nebude v opravovaném úseku silnice použito obvyklé světelné signalizační zařízení a střídavá jízda vozidel, ale bylo rozhodnuto o zavedení jednosměrného provozu.

„Silnice přes Kudlov sloužila jako objízdná trasa při nedávné rekonstrukci Březnické ulice a vozovka zde byla poznamenána velkým dopravním zatížením. Už tehdy jsme počítali s nutností následné obnovy povrchu. Termín jsme zvolili hned po dokončení stavebních prací Ředitelství silnic a dálnic na obnově povrchu státní silnice I/49 v centru Zlína, aby obě akce neprobíhaly současně a dopravní situace se ještě více nekomplikovala,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Po dva poslední srpnové týdny bude průjezd po silnici ze Zlína do Kudlova jednosměrný jen ve směru „do kopce“. Motoristé budou mít k dispozici jeden jízdní pruh, ve druhém budou probíhat stavební práce silničářů. Pro opačný směr jízdy z Kudlova do Zlína budou řidiči dopravním značením přesměrováni na silnici kolem Filmových ateliérů a Lesního hřbitova, okružní křižovatku U Majáku a dále do Březnické ulice.

„Jsme přesvědčeni, že jednosměrný provoz po dobu obnovy povrchu vozovky na silnici přes Kudlov zajistí plynulejší dopravu, než kdyby měly automobily stát v obou směrech před světelnou signalizací,“ dodal ředitel ŘSZK.

Po dokončení obnovy povrchu silnice mezi Zlínem a Kudlovem bude ještě v září po dobu tří až čtyř dnů probíhat v tomto úseku v pracovních místech osazování revizních šachet kanalizace do nivelety vozovky, kdy tam bude v krátkých úsecích řízen střídavý provoz vozidel světelnou signalizací.

„Oprava vozovky mezi Zlínem a Kudlovem za osm milionů korun včetně daně je jednou z akcí letošního neinvestičního programu plošné obnovy povrchu vozovek z prostředků SFDI v celkové hodnotě 118 milionů korun. V tomto programu má být obnoven povrch vozovek v 26 úsecích o celkové délce 32,6 kilometru. Ke konci srpna budou práce dokončeny již na 21 úsecích,“ připomněl Vojtěch Cekota.