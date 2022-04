Ve výsledkové listině byla klasifikovaná po Barboře Novákové ze Sokola Kunvald (2:59:10) jako druhá nejlepší Češka. Zvonková do cíle doběhla ve skvělém čase 3:01:50. V hlavním městě Slovenska se na startu v kvalitní mezinárodní konkurenci sešlo 75 maratonkyň. Zvítězila Yuliia Tarasová z Ukrajiny (2:54:54).

Před maratonem naběhala 700 kilometrů

Vytrvalkyně z Valašských Klobouk se na 42,2 kilometrový závod na Slovensku poctivě připravovala. Od začátku ledna naběhala 700 kilometrů. Kromě toho posilovala, věnovala se józe a cvičila ve fitku.

,,Týden před závodem jsem se také snažila hodně jíst. Na větší množství jídla se dobře zvykalo. Teď to ale bude složité vrátit se do normálu,“ přiznala se Silvie Zvonková s úsměvem.

Poznala, co je to předzávodní stres

Ovšem místo pohody několik dnů startem na ni doléhal předzávodní stres.

,,Pobolívala mě noha, některé svaly jsme měla namožené, trochu jsem i kulhala. Tělo se bránilo tomu, co přijde,“ svěřila se Zvonková s pocity před odjezdem na Slovensko.

Na klidu ji nepřidala ani předpověď počasí. Meteorologové předpovídali dost chladno.

,,Bylo to nepříjemné. Ale jenom do startu. Potom už jsem to brala jako pozitivum. V chladnějším počasí se mi běhá lépe. Nepříjemný byl ovšem silný vítr, který na trati foukal,“ prozradila maratonkyně z Valašska.

Úvodních 20 kilometrů se v Bratislavě cítila dobře

Úvodních 20 kilometrů se jí běželo dobře. Dařilo se jí držet tempo 4:15 na kilometr.

,,Navíc jsem uměla využít svoji pozici ve skupince, kde jsem se schovávala před větrem,“ uvedla Silvie Zvonková.

Zklamaly ji občerstvovačky. Zachránil ji manžel Milan

,,Od jednadvacátého kilometru už byl ale pro mě závod dost náročný. Už s námi neběželi půlmaratonci a pole běžců se protrhalo. Běžela jsem osamocená, což mi v protivětru bralo hodně sil. Zklamáním pro mě byly občerstvovačky, kde byla k dispozici pouze voda a gely. Jenže s gely se musí opatrně. Navíc na ně nejsem zvyklá. Naštěstí byl u trati manžel Milan, který mi podal ionťák. Později jsem na některých občerstvovačkách objevila Pepsi Colu, takže cukrová krize byla zažehnaná,“ svěřila se Zvonková.

Na 37. kilometru ji postihla klasická krize

Klasické krizi se však nevyhnula. Ta ji postihla na 37. kilometru. V tomto úseku musela zastavit a ulevit píchání v boku.

,,Naštěstí jsem se brzy zase rozběhla a proti větru jsem bojovala dál. V jeden moment mě ale napadlo, že závod vzdám. Ovšem při představě kolik lidí mě podporovalo, kolik mi jich drželo pěsti a kolik jich sledovalo online přenos, tak jsem musela běžet dál. Navíc mě Milan před posledním kilometrem ještě vyhecoval a to mi pomohlo zaběhnout čas 3:01:50,“ pochvalovala si valašskokloboucká vytrvalkyně v cíli.

Láká ji pokořit hranici 3 hodin

Ta ale byla v průběhu závodu přesvědčená, že maraton už nikdy nepoběží. Ovšem už v Bratislavě spřádala plány, jak si splnit sen pokořit maraton pod 3 hodiny.

Emoce si však užívala až po příjezdu domů. ,,To když mě vítaly moje tři děti. A hlavně, když mi mladší čtyřletá dcera Gréta řekla, že jsem moc šikovná,“ užívala si Silvie Zvonková vydařené vystoupení v letošním Bratislavském maratonu.

Radost ji udělal také manžel Milan a bratr Marek Babulík

A to nebylo u rodiny Zvonkových o víkendu, kdy se maraton v Bratislavě konal všechno. O další povedený výsledek se postaral manžel Milan, který po sedmi letech běhání vyměnil tenisky za cyklistické tretry a ve Skalici v závodu horských kol hned vybojoval ve své kategorii třetí místo. Pochlapil se rovněž bratr Marek Babulík. Ten v těžkém krosovém 28kilometrovém závodu v Turecku Alanya Ultra Trail obsadil devátou příčku.

Dalším vrcholem bude start v květnovém festivalovém půlmaratonu ve Zlíně

V současném období Silvie Zvonková trochu odpočívá. Ale už brzy se začne připravovat na květnový Zlínský festivalový půlmaraton.

Slavičínský veterán Roman Tománek skončil mezi šedesátníky čtvrtý

V Bratislavském maratonu se zviditelnil ještě jeden vytrvalec ze Zlínského kraje. Matador z Valašska Roman Tománek (Gallak Slavičín) obsadil v čase 3:23:48 v mužské kategorii nad 60 let čtvrtou příčku.