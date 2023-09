Příjemné překvapení čekalo v pátek na řidiče jedoucí z Otrokovic do Zlína. Od 21. srpna, kdy silničáři začali opravovat cestu I/49, museli do krajského města jezdit jedním pruhem.

Silnice Otrokovice-Zlín | Video: Iva Nedavašková

Stejný den byl také uzavřen sjezd z dálnice D55 v Otrokovicích. Motoristé, kteří se chtěli dostat z D55 do Zlína, museli využít exit 30 Otrokovice-sever nebo exit 34 Napajedla. V ranní špičce byl potom opravovaný úsek před dálničním obchvatem po Makro zkouškou trpělivosti. V pátek, ještě před avizovaným termínem, se doprava vrátila do normálu.

„Od pátku je otevřen sjezd z dálnice D55 v Exitu 32,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

Denně úsekem projede přes 32 tisíc aut, jde tak o jeden z nejvytíženějších silničních úseků v kraji. Provoz byl v době oprav převeden do protějšího jízdního pásu směrem do Otrokovic.

Od pátku 1. září bude oprava až do 8. září přerušena a řidiči mohou využívat sjezdy z dálnice i tepnu do Zlína bez omezení. Na požadavek Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO) a Statutárního města Zlín je odklizeno veškeré značení, dálnice D55 a sjezdy jsou průjezdné.

Řidiči si vydechnou jen na chvíli

Od 9.9. do konce září budou pokračovat práce na dalších etapách. V druhé fázi bude provoz veden ve směru do Zlína jedním jízdním pruhem, ve směru do Otrokovic dvěma jízdními pruhy. Křižovatky k Centru budou vždy průjezdné v omezeném režimu jedním jízdním pruhem.

Závěrečná třetí etapa zahrnuje úsek mezi dvěma křižovatkami u Centra. Provoz ve směru Zlína bude opět veden jedním jízdním pruhem.