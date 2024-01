/FOTO, VIZUALIZACE/ Víceúčelový, moderní, atraktivní, bezpečný a bezplatně přístupný. Takový bude po rekonstrukci skatepark Bartoška v ulici Dřevnická. Proměna dlouhodobě chátrajícího sportoviště má od města Zlína zelenou díky vítězství v projektu Tvoříme Zlín, který vzniká na základě návrhů obyvatel. Proměna sportoviště vyjde podle odhadů na 38 milionů korun.

Zlín chystá modernizaci skateparku Bartoška. | Video: Dominik Pohludka

Revitalizace jedenadvacet let starého a technicky zastaralého areálu by měla začít letos na podzim a první návštěvníky by mohl přivítat v průběhu roku 2025.

„Náklady na proměnu sportoviště pro příznivce skateboardingu, koloběžkáře, jezdce na BMX kolech nebo in-line bruslaře se odhadují na 38 milionů korun,“ uvedla náměstkyně primátora pro sport Jana Bazelová s tím, že nový sportovní areál bude svojí rozsáhlostí, členitostí a rozmanitostí odpovídat potřebám krajského města.

Mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer připomněl, že původní návrh modernizace, zaslaný v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, předpokládal pouze pořízení mobilních betonových překážek za přibližně 1,5 milionu korun.

„Upravený návrh počítá s překážkami rozdělenými do několika uživatelských zón podle sportovní zdatnosti,“ zdůraznil Tomáš Melzer.

VIZUALIZACE: Podívejte se, jak bude skatepark po modernizaci vypadat:

Vizualizace podoby skateparku Bartoška ve Zlíně po plánované modernizaci.

Autor studie, architekt Petr Koláček, navrhl rovněž zcela unikátní napojení skateparku na sociální zázemí formou vyvýšené tribuny. Nové hlediště tak nabídne celkový pohled na dění v areálu, tribuna navíc poskytne nový prostor při pořádání sportovních akcí.

V další etapě uvažujeme také o vzniku streetového hřiště s prvky workoutu a parkouru. Chystá se i pořízení několika prvků v zatravněné ploše, které budou sloužit pro malé návštěvníky.

„Tuto úpravu ale budeme moci provést až po dokončení připravované stavby nové křižovatky a nájezdu do areálu přilehlé Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice,“ upozornila Jana Bazelová.

Doplnila, že nová podoba skateparku Bartoška je výsledkem několika společných schůzek speciální pracovní skupiny, v níž zasedali představitelé magistrátu se zástupci uživatelů areálu.

Záměr je v současnosti ve fázi zpracování dokumentace pro povolení stavby a územní řízení. „Následně se dokončí projekt a uskuteční veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Odhaduje se, že samotná revitalizace sportoviště by mohla začít na podzim 2024,“ uzavřel Tomáš Melzer.