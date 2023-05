Ve Svojsíkově závodu bojovali o posledním květnovém víkendu o postup do ústředního kola skauti a skautky z celého Zlínského kraje. Na téměř 150 závodících připadlo přes 100 dobrovolníků zajišťujících organizaci akce. Tradiční skautský závod se konal v areálu uherskohradišťského Rochus parku.

Skauti a skautky Zlínského kraje měřili síly a dovednosti v hradišťském Rochus parku; květen 2023 | Foto: se svolením Jakuba Gróse

„Přijeli skauti a skautky ze všech koutů našeho kraje - od Hovězí, Lidečka, přes Zlín, Kroměříž, Luhačovice až po Polešovice či Slavičín, nechyběli samozřejmě ani Broďané či místní Hradišťáci,” sdělil hlavní rozhodčí Jiří Kamas mladší mezi skauty přezdívaný Šeďa.

Cílem závodu pojmenovaném po zakladateli českého junáctví bylo otestovat tvrdé i měkké dovednosti účastníků. Ti ve spolupráci celé družiny měřili své znalosti přírody, zdravovědy, logického myšlení, zručnosti či připravenosti na krizové situace.

Mezi všemi úkoly vynikal svou zajímavostí závodní modul přežití, v rámci kterého závodníci museli uvařit jídlo nejen pro sebe, ale i své vedoucí.

Všech 30 disciplín kladlo mimo jiné důraz na spolupráci a komunikaci. Součástí závodu tak byla i zpětná vazba, která má skautskou družinu pomoci dále rozvíjet. „Pomyslný vítězný pohár a postup do dalšího, tentokrát celostátního kola závodu, si z Hradiště mohly odvézt ale jen dvě družiny - nakonec jimi byli kluci a holky shodně právě z Uherského Hradiště”, uvedl Kamas.

Počty soutěžících byly letos vyrovnané s počtem lidí, kteří zajišťovali samotnou organizaci a průběh závodu. „Připravit takovou akci je náročné a všichni to dělají bez nároku na jakoukoliv odměnu,” upřesnil koordinátor Svojsíkova závodu Jakub Grós, přezdívaný Jag.

Pořádající středisko Psohlavci z Uherského Hradiště muselo zajistit úřední povolení, rozpočet, dotace, logistiku, PR, ale např. také jídlo pro 300 lidí či mnoho polních staveb. „Svojsíkův závod není jen o tom vyhrát, právě tady se můžou všichni naučit třeba také to, co obnáší pořádání velké akce. A to se jim bude hodit nejen ve skautském, ale i pracovním životě, přesně ve smyslu motta Skauting pro život,” hodnotí význam skautského utkání Grós.

Pro účastníky i organizátory byl také připraven doprovodný program, kromě prohlídky slováckého skanzenu si mohli zahrát lakros, zúčastnit se strategické besedy se sestrou náčelní či strávit sobotní večer u táborového ohně. Závody se konaly pod záštitou města Uherské Hradiště a radní zlínského kraje Zuzany Fišerové.