„Počet výdejních okének je posílen. Místo dřívějších čtyř už jich máme v areálu celkem šest. Chceme tak ještě více pomoci tomu, aby se netvořily fronty a prostředí u nás bylo bezpečné,“ přiblížila za Resort Valachy mluvčí Martina Žáčková.

Pracovníci skiareálu se připravovali na víkendový příliv návštěvníků, počasí se však snažilo jejich záměr překazit.

„V sobotu se počasí opravdu nevyznamenalo. Ráno sněžilo, pak se sníh proměnil na mokrý déšť,“ zhodnotila Martina Žáčková. Kdo se však nenechal odradit, ten si nakonec mohl užívat sněhu i všude panující pohody.

„Počet návštěvníků, kteří tento týden přijeli, byl tak dvoutřetinový oproti minulým týdnům. Přilákala je možnost procházek, výletů nebo snowtubingu. Dokonce jsme tento víkend u nás zaznamenali běžkaře i bez upravených stop,“ usmála se mluvčí resortu.

„Nemohli jsme si to nechat ujít. Máme to tady moc rádi a těšili jsme se, až sem přijedeme. Počasí se dá zvládnout, tak proč ne,“ usmíval se Radim Stehlík ze Zlína, který přijel do areálu se svou rodinou. Současně prozradil, že další, co si nenechá ujít, jsou borůvkové kynuté knedlíky se smetanou – specialita, kterou nabízí Bistro Razula z výdejního okénka.

Podobný ráz počasí panoval ve Ski areálu Razula také v neděli. Milovníci zimních radovánek využili i druhý víkendový den k tomu, aby nabrali síly v krásném prostředí Velkých Karlovic.

Vleky sice stále nemohou být kvůli vládním opatřením v provozu, sjezdovky Ski areálu Razula jsou však nadále přístupné sáňkařům a skialpinistům. Velké oblibě se těší také snowtubingové dráhy.

„Na sjezdovce Horal je dráha měřící 80 metrů, na sjezdovce Razula v délce 60 metrů. Pro děti je to vděčná zábava. Alespoň trochu jim vynahrazuje zimní zábavu, když nyní nemohou lyžovat,“ připomněla Martina Žáčková.