Zlín - Zatím revizoři potrestali asi stovku mladých lidí jedoucích bez dokladu o věku.

Už přibližně sto mladých pasažérů zaplatilo ve Zlíně a Otrokovicích pokutu, když využívali zlevněné žákovské jízdné v MHD, a přitom nebyli schopni revizorům prokázat svůj věk. Dopravní společnost Zlín­Otrokovice (DSZO) při kontrolách přitvrdila, protože slevy pro malé pasažéry od deseti do patnácti let neoprávněně využívali i mnohem starší teenageři.

„U mladé namalované slečny skutečně nepoznáte, jestli je jí čtrnáct nebo třeba sedmnáct let. Přicházeli jsme tak v tržbách o nezanedbatelné prostředky. Považujeme proto za poctivé, aby dítě, které chce využít slevu, bylo schopno prokázat svůj skutečný věk,“ sdělila důvody vedoucí ekonomického úseku dopravní společnosti Zdeňka Blümelová.

Doklad o věku musejí mít u sebe děti od deseti do patnácti let od začátku tohoto roku. V lednu a únoru byli ještě revizoři DSZO k malým pasažérům tolerantní a při kontrolách je na novou povinnost pouze upozorňovali. Některé děti ale nejsou schopny prokázat svůj věk ani nyní.

DSZO došla trpělivost

„Bohužel v takových případech už musíme postupovat jako při každém jiném porušení smluvních přepravních podmínek,“ upozornila Blümelová.

Dítě starší deseti let, které používá zlevněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu a neprokáže revizorovi svůj věk, je považováno za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Pokuta na místě nebo do deseti dnů v doplatkové kanceláři DSZO činí pět set korun. Při pozdějším termínu zaplacení je to dokonce tisíc korun.

Sankce ale může být nižší, když rodiče dokážou, že má dítě na slevu nárok. „Pokud rodiče přijdou v desetidenní lhůtě do doplatkové pokladny a prokážou dokladem, že jejich dítě není starší patnácti let, nebo si i přímo na místě nechají průkazku pro dítě vystavit, zaplatí přirážku jen padesát korun,“ upřesnila Blümelová.

Průkazka o věku stojí pět korun, dalších pět pak plastový obal. Rodiče ji mohou získat pro děti na počkání v kterémkoliv předprodeji jízdenek. Podmínkou je předložení rodného listu, pasu nebo průkazu pro poskytnutí žákovského jízdného v železniční a autobusové dopravě.

Martin Lyvay