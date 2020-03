I když mimořádné opatření vlády uzavřelo školy i ve Zlínském kraji, přesto se jich šest na základě dalšího nařízení kabinetu od středy 18. března otevřelo. A důvod? Jde o zajištění péče pro děti zdravotníků a členů IZS, kteří s nimi v krizové situaci nemohou být doma.

„Kontaktovali jsme zaměstnavatele pracovníků záchranného systému a zdravotnických a sociálních služeb, abychom jim pomohli zajistit péči o děti, aby se oni mohli věnovat svému povolání a v této náročné situaci nám ji pomohli zvládnout. V případě větší potřeby jsme připraveni okamžitě reagovat na další požadavky,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Nové opatření a rychlost, s jakou má být uplatněno, vyvolalo však i nedorozumění.

„Vyrozuměla jsem o této možnosti zaměstnance nemocnice, aby pokud budou mít zájem, se obrátili na ZŠ Zachar. Přišly mi roztrpčené odpovědi, že tato škola o ničem neví,“ komentovala situaci v úterý ráno předsedkyně odborářů a členka dozorčí rady Kroměřížské nemocnice Ludmila Šromotová.

SEZNAMY ŽÁKŮ VZNIKAJÍ ZA POCHODU

Ředitelka ZŠ Zachar Petra Fečková potvrdila, že o novém nařízení, byla vyrozuměna až v pondělí odpoledne.

„Dozvěděla jsem se to v pět hodin odpoledne. Dnes jsem zjistila, že mám dostat seznam žáků. Ale ten teprve musí vzniknout. Zatím nemám vůbec tušení, kolik jich bude. Zatím mám přihlášené tři děti. Ozvala se mi už i nemocnice, že si to dají na vědomí a pošlou mi, jaký bude z jejich organizace zájem,“ přiblížila v úterý ředitelka školy s tím, že seznamy žáků se tak teprve tvoří a vše bude v jejich škole dál zorganizováno podle zájmu rodičů.

Vedoucí školského odboru Zlínského kraje Stanislav Minařík potvrdil, že ředitelé vybraných škol byli o nové situaci vyrozumění v pondělí v podvečer.

„Obvolali jsme je a uvědomili, že budou službu zajišťovat,“ uvedl Minařík. Podle šéfa krajského školství pracovníci odboru při výběru škol vycházeli z čísel potřebnosti, která získali v rámci krizového štábu Zlínského kraje.

Jak Stanislav Minařík dále uvedl, k situaci, že by ředitelé těchto škol nebyli o nové skutečnosti informováni, nemohlo dojít. „Asi došlo k nějakému šumu. Máme informaci o tom, že ve středu do této školy nastoupí tři děti. Mohlo se ale stát nedorozumění a rodiče se mohli dovolat někomu jinému ze školy, kdo o tom ještě nevěděl,“ reagoval v úterý Stanislav Minařík.

Na děti zdravotníků a záchranářů se připravili například ve vsetínské základní škole Sychrov.

„Dětem ve věku od šesti do dvanácti let bude poskytnut program, o který se postarají sychrovští pedagogové, a to od rána až do 16 hodin,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Stejně tak se těšili na nový úkol i v ZŠ Křiby ve Zlíně.

„Budeme s nimi pracovat tak, aby to mělo i význam,“ uvedl zástupce ředitele Pavel Růžička s tím, že pedagogové dopřejí dětem nejen zábavu, ale i výuku.