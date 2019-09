Výběr alespoň ze dvou jídel na oběd na základních školách? Trochu luxus. „Brzy se dostaneme do situace, kdy budeme rádi, že škola vůbec vaří,“ uvedla zlínská náměstkyně primátora pro školství Kateřina Francová.

Podle ní začíná být velký nedostatek kuchařek a pomocných sil. A to i přesto to, že se město coby zřizovatel snaží školní kuchyně moderně vybavovat a práci tak co nejvíce zjednodušovat.