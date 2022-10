„Spousta dětí ze Slavičína dnes jezdí do Zlína do kroužků parkouru, které vedou profíci z Gymnastiky Zlín. Právě s nimi jsme konzultovali rozvržení a velikost jednotlivých prvků na hřišti za Sokolovnou,“ upřesnila s tím, že právě tito lidé by měli připravit pro slavičínské děti několik tréninků, aby si osvojily triky a skoky backflip, sideflip nebo frontflip.

Nejde však jen o místo pro teenagery. Tréninky si zde můžou zpestřit i sportovní týmy, případně i školáci během tělocviku. Překážky jsou postaveny tak, aby umožňovaly co nejširší škálu pohybů mezi nimi, také dopadová plocha z velké vrstvy dřevěné štěpky je speciálně uzpůsobená pro bezpečné doskoky.

„Jde o moderní způsob trávení volného času, proto plánujeme i posílit free wi-fi signál v okolí,“ podotkl starosta Tomáš Chmela.

Slavnostní otevření hřiště se uskuteční v sobotu 8. října a dorazí již zmiňovaní profesionální parkouristé ze Zlína pod vedením Martina Chromečka. Ten skoky doprovodí také odborným komentářem.