V místech u veřejných toalet, kde nové parkoviště nahradí to původní, začnou práce v polovině října. Potrvají dva měsíce a na jeho konci by mělo stát u parku parkoviště pro 18 aut včetně zapuštěného vsakovacího tělesa pod ním. Cílem je pomoci Slavičínu v adaptaci na změnu klimatu. Projekt je hrazen ze 70 % z Operačního programu EU Životní prostředí a celkové náklady přesáhnou 3 miliony korun bez DPH.

„Situace s parkováním na sídlištích obecně není příliš dobrá. Počet aut se stále zvyšuje a místa spíše ubývá. Proto jsem rád, že jsme se do tohoto projektu mohli konečně pustit,“ řekl starosta města Tomáš Chmela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.