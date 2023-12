Stalo se už tradicí, že každý rok zpříjemňuje adventní neděle ve Slavičíně vánočně ozdobená hasičská Avie. Projíždí uličkami města, z reproduktorů zní vánoční koledy a na pravidelných zastávkách nabízí svařák, čaj a hlavně dobrou náladu.

Vánoční Avia ve Slavičíně | Video: Iva Nedavašková

Akce se stala natolik oblíbenou, že hasičské auto vyhlížejí dlouho dopředu hloučky malých i velkých Slavičanů. Dobrovolný příspěvek za čaj a svařák navíc putuje mladým hasičům.

„Před šesti lety dostal nápad s ozdobenou Avií můj manžel Martin,“ připomíná Zuzana Lutonská, starostka místních hasičů. Původně auto jen projíždělo s koledami městem, postupně přibyly i zastávky s horkými nápoji pro děti i dospělé.

Krampusáci i čerti z Tasova vyděsili Slavičín. Pochod sledovalo plné náměstí

„Potom jsme přidali výjezd na Mikuláše, s nadílkou jezdíme už třetím rokem. Za básničku, písničku, nebo statečnost rozdáváme dětem sladkosti. Jezdíme i do DDM a soukromé školky Elánek,“ pokračuje Lutonská, kterou obklopuje čert, anděl a Mikuláš.

Velitel sboru dobrovolných hasičů Martin Lutonský letos prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí a post starosty po něm převzala právě jeho žena. „Martin byl starosta hasičů a on vymýšlel všechny naše akce pro lidi. Teď jsem starostkou já a chci pokračovat v tom, co dělal, co tu zanechal,“ dodává Zuzana Lutonská.

