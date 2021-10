Do Zlínského kraje putovalo hned šest ocenění. | Foto: se svolením Krajský úřad Zlínského kraje

Ceny Opera Civitatem 2021 a Ceny Jože Plečnika 2021 byly tento týden slavnostně předány ve Španělském sále Pražského hradu. Stalo se tak v rámci bilančního projektu Naše město 1991–2021. Do Zlínského kraje putovalo 6 ocenění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.