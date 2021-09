Vítěz Emmy, nominovaný na Oscara, a držitel dalších filmových ocenění, posbíral za posledních třicet let bohaté zkušenosti ve filmovém průmyslu, a to na různých postech, včetně postu prezidenta produkce společnosti Warner Brothers Pictures.

Podílel se na výrobě mnoha světově známých filmů, mezi které patřily například L.A. -Přísně tajné, JFK, Nelítostný souboj nebo například Láska přes internet. K dalším světově známým snímkům patřily bezesporu i takové jako Dokonalá bouře či série o čarodějnickém učni Harry Potterovi.

V pátek vzpomínal vzácný host 61. ročníku Zlín Film Festu Bill Gerber na to, jak vznikl nápad koupit práva právě na natočení filmu o Harry Potterovi.

„Tehdy Jsem pracoval ve Warner Brothers a přišel za mnou jeden z producentů který tu knihu objevil a představil mi ten příběh s tím, že bychom mohli koupit práva. Já jsem tenkrát tu knihu ještě nečetl, ale on mi ten příběh vyprávěl a mě se to zdálo zajímavé a velice se mi to líbilo. Ještě jsme netušili, že se z toho stane mnohamilionová franšíza. Ten příběh se mi líbil, a tak jsem řekl ano, kupme práva a zbytek už je historie. Tenkrát jsme nevěděli ani, že se z toho stane takový obrovský hit a že vznikne tolik dílů,“ vzpomínal ve Zlíně slavný producent.

On sám podle svých slov české filmy ani jeho tvůrce moc nezná, kromě oscarového režiséra Miloše Formana.

„Skoro se mi poštěstilo s ním pracovat, protože studio Warner Brothers mělo točit film Odhalení, to ale nevyšlo, což mě velmi mrzí, protože jsem se těšil, že budu pracovat s Milošem Formanem, s tím velkým mistrem. Jinak české filmy opravdu moc neznám. Přesto jsem teď měl možnost navštívit studio Barrandov, a to na mně udělalo velký dojem a umím si představit, že bych tam mohl v budoucnosti točit,“ ocenil barrandovské studio.

Bill Gerber současně prozradil, že je tatínek čtyř holčiček a ty jsou často inspirací v jeho práci.

„Protože mám čtyři dcery, tak se neustále zajímám, co by se jim mohlo líbit. Ty starší dvě se neustále dívaly na pořady, kde vystupovala herečka Amanda Bynes, já jsem v té době měl zrovna rozpracovaný jeden film a přemýšleli jsme, kdo by tam mohl hrát hlavní roli, a tak jsem navrhl ji. Protože ji nikdo v té době nikdo neznal, já jsem tvrdil, že jednou z ní bude velká hvězda, a tak se i stalo. Takže se pro své dcery snažím najít nejen nějakou látku, která by je zaujala, ale vlastně se i dívám na sledování filmů z pohledu svých dcer,“ vysvětlil Bill Gerber.

Hollywodský producent přijel na festival do Zlína uvést svůj film Zrodila se hvězda. Původně hlavní ženskou roli měla hrát Beyoncé, ta ale před natáčením otěhotněla, šanci tak dostala neméně slavná zpěvačka Lady Ga Ga a její herecký kolega Bradley Cooper.

„Ano, to je pravda. S Beyoncé a jejím týmem jsme pracovali na filmu a oni mě požádali, jestli bych neukázal scénář Clintovi. Moc nadějí jsem tomu nedával, ale Clintovi se její tvorba líbila a scénář Willa Fettera také. Všechno bylo připraveno k natáčení, ale jak už to někdy u filmu bývá, potká se několik věcí najednou a projekt se zbortí jak domeček z karet. Beyonce otěhotněla, Clint se rozhodl režírovat Jersey Boys a já zůstal na holičkách.

Ale ozval se mi Bradley Cooper a projevil zájem o natočení filmu, a tak jsme spolu začali na projektu zase od nuly. Scénář přepsal podle své vlastní vize a oslovili jsme Gagu s tím, že je pro tu roli ta pravá. Z Warner Brothers si tím nejdřív nebyli jisti, a tak jsme je přesvědčili,“ doplnil producent tohoto filmu.

Podle něj měl film takový úspěch u milionů diváků po celém světě i proto, že jej obohatila „chemie“ mezi oběma hlavními představiteli.

„S Bradleym jsme si dělali legraci z toho, že natáčíme třetí remake teatrálního hollywoodského filmu, ale po tom, co jsem viděl tu chemii mezi ním a Lady Gagou, věděl jsem, že to bude veliké,“ dodal Bill Gerber.

Slavného producenta Zlín naprosto ohromil.

„Mám rád města s kopci, protože rád jezdím na kole. A když jsem sem přijel, tak jsem byl nadšený, když jsem Zlín viděl poprvé. Také se mi líbí, že se zde velmi rychle dostanu za město, takže se těším na to, jak každé ráno začnu tím, že se tady projedu a všechno uvidím,“ usmál se Bill Gerber a současně filmovému Zlínu složil další poklonu.

„Je to velmi krásné město, jsem tady šťastný. Ze Zlína se chystám do Prahy, je to skvělé město, ale nemá tak krásnou okolní přírodu jako Zlín,“ svěřil se Bill Gerber.

Podle něj cesta za úspěchem není vždy snadná. A i když se člověk setká s nezdary, které mu zlomí srdce, vždy se musí zvednout a jít dál. Ostatně, vždyť motto slavného amerického producenta zní: Ať už to stojí cokoliv, snaž se to udělat lepší.

Bill Gerber působil před nástupem do společnosti Warner Brothers v přední hudební společnosti Lookout Management, která v průběhu let zastupovala takové rockové klasiky jako Neila Younga, Joniho Mitchella, Toma Pettyho, kapely The Cars a Devo.

Společně s Elliotem Robertsem zastupoval kapely The Cars, Devo, Heaven 17, ABC, Scritti Politti a také Paula Reubense.

V roce 2019 se stal oficiálním porotcem mezinárodní soutěže na 32. mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu. V témže roce také jako význačný umělec působil v roli profesora ve Studiích Marion Knott při Chapmanově univerzitě v Kalifornii.

Gerber má také za sebou působení ve správních radách neziskové organizace Environmental Media Association, kalifornské mateřské a základní školy Center for Early Education a iniciativy pro pořádání OH Los Angeles 2024. Zdroj: Zlín Film Fest