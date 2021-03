„Vypadá to, že jsme se stali první velkou obětí covidu i našeho úspěchu. Obětí covidu proto, že jsme zavření a nehrajeme a obětí úspěchu proto, že jsme si dokázali vydělat až třetinu divadelního rozpočtu. Najednou nám těch 35 procent peněz chybí. Z toho důvodu divadlo stálo před dvěma možnostmi. Buďto v říjnu skončí, zavře se, poněvadž už nebudou peníze na nic, nebo se udělá nějaké překlenovací, bolestné, ale razantní opatření,“ líčí aktuální stav věcí mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

Podrobnosti přidává ředitelka uherskohradišťské divadelní scény Libuše Habartová.

„Když jsem vloni do divadla nastoupila, zjistila jsem, že má rozpočet 50 milionů korun a v této částce počítá s 18 miliony z tržeb. To je ale v této době absolutně nereálné. Vidíte, co máme za měsíc, my jsme ještě nehráli a ani hrát nejspíš nezačneme,“ vysvětluje reálnou situaci Libuše Habartová.

Hledání úspor, kde se dá

Upozorňuje však také na to, že zřizovatel, město Uherské Hradiště, finanční příspěvek zatím nezkrátilo.

„Město nám dává 26 milionů. Teď si ale vezměte, že jsem v situaci, kdy mi zřizovatel garantuje, že mi na příspěvek nesáhl, ale chybí mi 18 milionů,“ poznamenává ředitelka. Z toho důvodu hledá úspory v provozu.

„Změním dodavatele energií, vrátím nevyužívané pohostinské pokoje, nepřijmu mzdovou účetní, rozdělíme si tuto práci, nepřijmu odcházejícího jevištního technika, rozdělím i jeho práci, no a dívám se na vytíženost herců, samozřejmě ve spolupráci s uměleckým šéfem panem Kopeckým,“ vysvětluje Libuše Habartová. Podle svých slov úspory hledá, kde se dá.

Jedním z klíčových škrtů je zrušení třetiny připravovaných her tak, že v příštím roce ansámbl nepředstaví šest nových, ale jen čtyři, stejně tak jako v roce následujícím.

„Znamená to ale, že když nebude třetina her, nebude ani třetina herců,“ uvedl divadelní mluvčí Josef Kubáník. Podle ředitelky Habartové se věci mají tak, že vzhledem k tomu, jak malé Slovácké divadlo je, má extrémně vysoký počet lidí zaměstnaných na plné úvazky.

Kdo přijde o plný úvazek?

„Ve světě je běžné, že se hraje na doby určité nebo na licenční smlouvy. Nám nezbývá než čtyřem herečkám a třem herců nabídnout licenční smlouvy, protože si je nemůžeme dovolit platit na plné úvazky, vzhledem k rozsahu v jakém hrají,“ tvrdí ředitelka.

Ukončení pracovního poměru s nimi bylo podle ní ve všech sedmi případech dohodou k 31. květnu s tím, že dostanou tříměsíční odstupné. Jmenovitě se to podle mluvčího Josefa Kubáníka má týkat Jaroslavy Tihelkové, Moniky Horké, Alžběty Mahdalové, Anny Pospíchalové, Davida Macháčka, Petra Čagánka a Martina Hudce. Lukáš Kopecký podle Kubáníka při výběru jednotlivých herců vycházel z výhledu jejich pravděpodobné obsazenosti v následujících čtyřech nových hrách.

„Takže když režiséři řekli s kým chtějí pracovat, tak si to Lukáš Kopecký poskládal, udělal si tabulku a vyšlo mu sedm výhledově nejméně obsazovaných herců,“ dodal divadelní mluvčí.

Libuše Habartová upozorňila na to, že odpovědnost za škrty nese ona spolu s uměleckým šéfem souboru Lukášem Kopeckým a své kroky konzultovala se zřizovatelem Slováckého divadla. V pondělí 29. března chce ředitelka předstoupit před divadelní zaměstnance a objasnit jim své další reformní kroky.

Slovácké divadlo bylo založeno v roce 1945 a má v současnosti 70 plnoúvazkových zaměstnanců. Ředitelkou je Libuše Habartová a uměleckým šéfem Lukáš Kopecký.