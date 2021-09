Na Masarykově náměstí nechyběl vinný stan ani desítky stánků s výrobky lidových tvůrců. Z průvodu se jeho účastníci přesunuli do městských lokalit v centru Hradiště, kde měly odpoledne jednotlivé mikroregiony připravený program.

„Čekal jsem mnohem menší návštěvnost, třeba že se lidi budou bát, nebo že je odradí hygienická opatření, ale je vidět že lidé měli po kultuře hlad, chtějí se bavit, že se těší a já osobně jsem rád za to, že ta atmosféra na slavnostech, ta zvláštní symbióza mezi účastníky a návštěvníky funguje, i že nám vyšlo počasí,“ řekl Deníku hlavní organizátor akce, ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

Úderem deváté hodiny ranní se v sobotu 11. září v Uherském Hradišti z tamní Vinohradské ulice pohnul směrem k centru města tisícihlavý had krojovaných účastníků Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.