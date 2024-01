Na druhý pokus to konečně vyšlo. I když provozovatelé začali zasněžovat svah v centru už v prosinci, vysoké teploty jim plány na vánoční lyžování zhatily. V minulém týdnu se ale i do Zlína vrátilo zimní počasí a tak opět spustili sněžná děla. Od soboty 13. ledna je svah už v provozu.

Slunečné počasí o víkendu láká ke sportu. V centru Zlína si můžete zalyžovat | Video: Iva Nedavašková

„Provozní doba svahu bude každý den od 9 do19 hodin,“ informoval Robin Elšík za Svah Zlín.

Ceny skipasů vrostly

Loni zaplatili dospělí lyžaři za jednu hodinu 250 korun, děti do 15 let a senioři 230 korun. Letos si za lyžování na 250 dlouhé sjezdovce připlatí.

Nově je hodina lyžování přijde na 290 korun pro dospělé a 270 korun děti do 15 let a seniory nad 65 let. Stejně jako minulý rok se mohou sportovci ohřát a občerstvit v Apres Ski Bar.

„Zdražovalo se letos snad všechno, takže mě to ani nepřekvapuje,“ je s novou cenou smířená lyžařka Ivana ze Zlína, která na svahu učila první obloučky syna Tobiáše. Že by se lyží kvůli ceně vzdala prý nehrozí.

„Lyžování miluju a dražší skipas vykompenzuje to, je máme svah doslova za domem, takže nemusíme nikam dojíždět,“ dodává.

Výuka pro školky i školy z okolí

Svah s délkou 250 metrů je ideální pro děti na trénink prvních obloučků. I proto provozovatelé spolupracují s mateřskými školkami a nabízejí jim výuku lyžování pro nejmenší.

„Projekt má už několik let velký úspěch, tak jsme se v něm rozhodli pokračovat i letos. Nabízíme výuku i pro základní školy, mateřské školy, pololetní kemp i kempy o jarních prázdninách,“ pokračuje Elšík.

Jak dodává kempy se rychle plní a na některé termíny už zbývají poslední volná místa.

Doprovodný program

Nejen klasickým lyžováním žije svah v centru města. V březnu 2024 jsou naplánované dětské lyžařské závody, zimní sezonu ukonči pravděpodobně v březnu karneval v maskách.

Až roztaje sníh, ožije svah koncerty. V červnu se mohou lidé těšit na Pražský výběr, Sergei Barracuda, Cocotte Minute nebo Kamila Střihavku. Na konci prázdnin pak plánují pořadatelé druhý ročník festivalu jídla a piva se vstupem zdarma.