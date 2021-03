Se zahradnickými nůžkami se do úpravy růží na své zahrádce pustila například Bohuslava Růžičková ze zlínské Lesní čtvrti, Petr Blažek bydlící ve stejné městské části se vrhl na ošetření trávníku. Další z místních Vladimír Glabazňa zase využil přívětivého počasí k opravě poškozeného plotku u svého domu.

Ožila také zlínská zahrádkářská kolonie Burešov. Do jarních prací se pustil třeba Aleš Hába, který se počítá mezi místní zahrádkáře už od roku 1984. „Pro vodu sice musím chodit do asi půl kilometru vzdálené studny, i přesto to za to stojí,“ usmívá se Aleš Hába.