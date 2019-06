Zpráva o skonu bývalého senátora za Stranu práv občanů (SPO) a hlavního představitele někdejšího slavného JZD Slušovice se ve zhruba třítisícovém městě rozšířila velice rychle.

Během sobotního dopoledne nebylo snad nikoho, kdo o smutné události nevěděl.

"Je to veliká škoda. Mohl tady s námi ještě být. Postaral se o rozvoj Slušovic, všichni si ho velice vážíme," říká pro Deník v sobotu dopoledne Martina Červenková z Vizovic, která pracuje coby prodavačka ve slušovické cukrárně nedaleko tamního fotbalového stadionu.

A právě tam se zrovna konají oslavy devadesátého výročí založení FC Slušovice.

"Chtěli jsme na ně pana Čubu pozvat, ale bohužel jeho zdravotní stav to nedovolil. Nechal nám tu postavit právě tento stadion, ale ta doba je už pryč. Údajně tu měl být ještě jeden, kdyby se šlo do ligy, ale takzvaná revoluce to zarazila," říká zklamaně Vladimír Vlachynský, člen výboru FC Slušovice. I on připomíná zásluhy Františka Čuby na rozvoji Slušovic a okolí.

"Podle mého názoru tehdejší předseda JZD Slušovice samozřejmě region pozvedl. Moji rodiče ho zažili a spousta lidí odsud také. Je otázka, jestli klady převažují nad zápory, protože tehdy se na takovou dědinu nahrnulo obrovské množství lidí, firem. Co se týče kladů, tak tu vybudoval infrastrukturu, cestu do Slušovic či třeba most, který tady postavil za šestnáct dní. Prostě co dokázal… Klobouk dolů. Později ale po něm šli snad všichni, což už byla s dovolením prasárna," podotýká Vladimír Vlachynský.

Cosi ten chlap dokázal

Poté, co se rozšířila zpráva o úmrtí Františka Čuby, narazil na různé komentáře.

"Někdo říká: Tak co, umřel komanč. Podle mě měl ke komančům tak daleko, jak lidé, co píší takové komentáře, k chytrosti. Hodně nám toho tady zanechal," dodává.

Na Františka Čubu vzpomíná i jednaosmdesátiletý Lucien Rudl ze Slušovic.

"Hodně podporoval fotbal, chodil se na něj i občas dívat. Je to škoda," říká smutně slušovický senior.

"Pan Čuba Slušovice pozvedl. Baťa zbudoval Zlín, on zase Slušovice. Cosi ten chlap dokázal. Je mi líto, že už není mezi námi, ale život každého jednou skončí. Každého to čeká, i my jsme v řadě," míní Vladimír Janů z obce Neubuz, kde měl zesnulý bydliště.

Jak uctít památku?

Starosta Slušovic Petr Hradecký zvažuje, jak do budoucna uctít památku Františka Čuby.

"Nabízí se nám řada možností, jak se s historickou vděčností vůči této osobnosti vypořádat. Změnit název ulice není jednoduché, lidé by si museli měnit doklady. Pamětní desku už má na dostihové dráze, kterou mu udělali už dříve dostiháři. Je ale možné, že něco podobného podnikneme," zvažuje šéf slušovické radnice.

Prioritně se ale na případné pietní akci chce domluvit s kolegy v rámci mikroregionu.

Čuba je spojován mimo jiné se "slušovickým zázrakem" vybudovaným za minulého režimu. Tehdy z průměrného družstva Slušovice na Zlínsku vybudoval agrokombinát se sedmimiliardovým obratem.

"Stopa jeho vybudovaného agrokombinátu je tu dodnes nesmazatelná. Do dnešní doby přesahuje možnosti našeho malého města. Z tohoto pohledu je škoda, že po roce 1989 zanikl. Myslím si totiž, že kdyby pracoval a pokračoval v těch nejdůležitějších činnostech, tak Slušovice mohly být dneska ještě úplně někde jinde," dodává slušovický starosta.