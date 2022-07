Zdeněk Galda z týmu Skupina přátel lehkého šlapání má raději běh v terénu do kopců, než po rovině. Profil slušovické trati mu proto vyhovoval. O závodu mu řekla manželka, která se o něm dozvěděla od kamarádky.

,,V konkurenci kvalitních běžců jsem od startu běžel na čele vedoucí skupiny. V prvním stoupání jsem zrychlil a na první příčce jsem se osamostatnil. Pobyt na prvním místě jsem pak udržel i v následujícím seběhu k slušovické přehradě. Poté už jsem vítěznou pozici kontroloval až do cíle,“ upozornil 35letý Galda na klíčové momenty závodu.

Nijak speciálně se však na něho nepřipravoval. ,,Běhat jsem začal teprve před rokem a půl. Před tím jsem hodně jezdil na kole,“ prozradil vytrvalec ze Vsetína.

Ve Slušovicích se mu líbilo. ,,Zázemí i organizace závodu byla skvělá. Líbila se mi také trať. Bylo sice horko, ale protože trasa vedla terénem kolem vody a lesem, tak se to dalo zvládnout,“ tvrdí Zdeněk Galda.

Při závodu ho podporovali všichni jeho nejbližší. Manželka Pavlína a synové sedmiletý Šimon a čtyřletý Štěpán.

,,Kluci se zúčastnili dětských závodů,“ užíval si Galda pobyt ve Slušovicích.

Ten v rámci tamního Charitativního běhu také přispěl na Olivera Pechala z Vizovic.

Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) se v závodu žen prezentovala časem 30:43. Stříbrnou příčku obsadila Helena Chromeková ze Slavičína (Slawex runners, 32:22), zisk třetí pozice potěšil Nikolu Novosadovou (34:12).

,,Na Slušovický charitativní běh jsem se těšila,“ přiznala Eva Kučerová.

Její manžel Honza pochází kousek od Slušovic. ,,Takže kolem místní přehrady občas spolu trénujeme,“ svěřila se běžkyně z Lukova

Ta se čtyři dny před závodem zúčastnila Běhu olympijského dne ve Zlíně.

,,Proto jsem ve Slušovicích žádný velký výsledek nečekala. Nicméně do vedení mezi ženami jsem se dostala hned v prvním stoupání na začátku 2. kilometru. Protože v noci před závodem pršelo, tak jsem měla trochu obavy z prudšího seběhu v polovině trasy. Obavy se ovšem nenaplnily. V tomto úseku byla trasa téměř suchá a neklouzalo to na ní. Nejnáročnější tak pro mě byl až závěr, kdy se do cíle běželo ve velkém horku,“ přiznala osmatřicetiletá Kučerová.

Další závod vítězka ze Slušovic plánuje na sobotu 16. července, kdy se postaví na start dvanáctihodinového Nočního běhu na Rusavě.

Slušovický Charitativní běh pořádal Nadační fond pro podporu a rozvoj Slušovic ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín.

,,Cílem prvního ročníku bylo kromě podpory masivního sportování veřejnosti také pomoci Dětskému oddělení Krajské nemocnice Tomáš Bati ve Zlíně a Oliveru Pechalovi z Vizovic,“ vysvětloval za pořadatele s průběhem akce spokojený Antonín Novák.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ VE SLUŠOVICKÉM CHARITATIVNÍM BĚHU 2022:

Muži do 39 let: Zdeněk Galda (Vsetín) 26:07.

Muži nad 40 let: Marek Chmela (Valachbajk team) 27:45.

Junioři: Martin Křížka (AK Zlín) 30:31.

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 30:43.

Ženy nad 40 let: Mirka Zichová (Slawex runners) 34:43.

Juniorky: Barbora Dostálová 37:05.