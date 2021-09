„Rada Zlínského kraje doporučila, aby zastupitelstvo v listopadu podpořilo vklad na transparentní účet, aby-chom pomohli dopady tohoto neštěstí co nejvíce zmírnit,“ doplnil hejtman.

„Je smutné, když odejde mladý člověka a tady odešli hned dva. Navíc kamarádi, sportovci, hasiči. Celý týden řešíme, jak lze pomoci. Rada Zlínského kraje proto tohle projednala. Ale dnes jsme tady, abychom si připomněli jejich životy, A to, co jsem dnes viděl, je velká sounáležitost hasičů z celého kraje a Koryčan. Všem, kteří se dnes zúčastnili, chci poděkovat,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který se pohřbu také účastnil.

Město Koryčany i Charita vyhlásili sbírku pro podporu poškozeným stranám výbuchem. Zlínský kraj chce do sbírky přispět částkou tři miliony korun.

Právě touha pomáhat přivedla mladého hasiče do sboru dobrovolných hasičů v Koryčanech. A šel pomáhat i při hlášeném úniku plynu v Masarykově ulici v Koryčanech 15. září 2021.

„Měl dobrou duši, vždycky rád pomohl, byl to kamarád, který vždycky dodržel slovo,“ tak hovořili o Jaroslavovi jeho přátelé a kamarádi ve středu, krátce po posledním rozloučení s ním.

