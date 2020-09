Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo bojovat…

Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky.

Jenže nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Mohou za to Davidovy dlouhé vlasy, kvůli kterým se ihned stane terčem posměchu? Nebo fakt, že Davidův hlavní rival, brankář Miky, je trenérův syn? Spirála šikany a vzájemných bojů se roztáčí.

Smečka. Trailer

Zdroj: Youtube

Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet.

David nezvládá školu, jeho krásná holka se s ním rozejde. Snahy rodičů mu pomoci všechno naopak ještě zhoršují.

Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?

Film má slavnostní předpremiéru 5. září v rámci hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Do českých kin Smečka vstoupí 8.října.

Autenticky natočený příběh do kin doprovodí song Smečka – Renne Dang, který uslyšíme ve filmu, v traileru i samostatném videoklipu.

Zpívá se v něm o tom, že každý se může vzepřít, „vyhrát boj“ a že „je moc brzo ještě na to v půli cesty vzdát se“, což je i poselství filmu.

Rapper Renne Dang dodává: “Nikdy předtím jsem neměl příležitost dělat soundtrack k filmu, takže to pro mě byla zajímavá výzva. V zahraničí je naprosto běžné, že rappeři hudebně spolupracují na skladbách k filmům, tak jsem moc rád, že se o to někdo snaží i u nás.“

Tomáš Dalecký o roli Davida:



Proč jste přijal roli Davida? Můžete postavu charakterizovat?

Nejen že mě celkově zaujal scénář, ale cítil jsem, že s rolí Davida přijde i spousta nových zkušeností a překážek (např. hraní hokeje), které mě posunou jak v herectví, tak v životě. Celkově jsem to bral jako výbornou příležitost. David nastupuje do nového hokejového týmu, kde se kvůli svojí cukrovce stane obětí šikany kluků z kabiny. Do role Davida jsem se s hokejovým prostředím skoro nesetkal. Trvalo mi, než jsem pochopil, jaké zákony platí v kabině a jak celkově funguje smečka.



Jaké bylo hraní s hokejisty-neherci?

Natáčení jsem si hrozně užil, protože jsem 99% času natáčel s vrstevníky. Vždy ak jsme si měli vždy o čem povídat a co dělat. S hokejisty to samé. Ještě k tomu mi strašně pomohli s věcmi okolo hokeje. Nevěřil bych, že obyčejné nasazení brankářské výstroje bude tak náročné.



Jaké máte další plány?

Myslím, že se moje filmové a divadelní dění teď pozastaví. Nastupuji do prvního ročníku činoherního herectví na DAMU, takže se budu v tomto ohledu angažovat maximálně v létě.

Vlastina Svátková o roli Davidovi matky



Jaká je Davidova maminka?

Davidova maminka je starostlivá, milující. Sama mám doma puberťáka, takže jsem ani nemusela hrát. Stačilo si představit, jak by se mě osobně dotýkalo, kdyby někdo ubližoval mému synovi. Jak bych reagovala? Co bych udělala?



Co Vás zaujalo na scénáři?

Scénář byl kompaktní od začátku do konce. Měl příběh, který působil velmi autenticky a nenudil mě. Cítila jsem, že je režisér připravený a téma je mu blízké.



Co byste poradila svým dětem, kdyby se potýkaly s podobným problémem jako Váš filmový syn?

Díky Bohu, že jsem šikanu zatím nemusela řešit. Jsem typ člověka, který by šel okamžitě konat, dotyčného si vyhledal, zeptal se na důvody, proč má potřebu ubližovat a řešil to s rodiči. Nenechala bych situaci na svém dítěti. Sama mám zkušenost se stalkingem a kyberšikanou a vím, jak obrovská zátěž na psychiku to je, navíc když není možnost, jak se chránit a zastavit to.

