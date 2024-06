Výpověď stávajícím nájemníkům

Na pozemcích k pronájmu v současnosti stojí stavby jiných vlastníků, Rada města Zlína současně s výběrem nejvhodnější nabídky schválila výpovědi nájemních smluv. Konkrétně se jedná o 16 smluv na pozemky a 1 smlouvu na nebytový prostor. Nájemci pozemků, vlastníci staveb, budou mít do skončení tříměsíční výpovědní doby povinnost pozemky vyklidit nebo odstranit stavby na vlastní náklady. Nájemce nebytového prostoru má s městem sjednánu půlroční výpovědní dobu.

Silnice mezi Lukovem a Velíkovou se uzavře. Řidiče čeká objížďka přes Štípu

„Těší nás kvalita vítězného návrhu, který výrazně zlepšuje nabídku služeb v lokalitě jižní Svahy a znamená i zásadní kvalitativní posun této lokality. Představený koncept bude unikátní v celé ČR. Klíčovým aspektem pro plánování a povolení nové výstavby je příprava pozemku pro tuto výstavbu. Nájemcům budou neprodleně odeslány výpovědi, přičemž výpovědní doba začne běžet 1. července 2024,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Radnice uspořádala v minulém roce 2023 se všemi dosavadními nájemci dvě setkání, na kterých jim představitelé města nabídli možnost převzít objekty, a s tím i náklady na jejich likvidaci. Na tuto možnost však byli ochotni přistoupit pouze tři vlastníci.

Zlínská vila z kauzy Dozimetr je na prodej. Za 65 milionů

„Současně se zasláním výpovědí učiní město Zlín, stejně jako loni na podzim, obdobnou nabídku. Půjde opětovně o nabídku na bezúplatný převod objektů do vlastnictví města, což by znamenalo, že by město zajistilo i odstranění staveb a provozy by mohly fungovat až do poloviny října. Myslím, že je to pro nájemce objektu velmi výhodná nabídka,“ upozornil náměstek Pavel Brada.