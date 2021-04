Své zjištění má komise předložit do pěti měsíců od svého vzniku. Pro zřízení komise, které vyvolaly opoziční strany v čele s KDU-ČSL, hlasovalo 52 z přítomných 90 poslanců. Vznik komise podpořili hlavně poslanci napříč stranami s výjimkou poslanců ANO, kteří se převážně zdrželi.

Za ODS by měl být v komisi starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha, za TOP 09 předsedkyně strany a členka sněmovního ekologického výboru Markéta Pekarová Adamová a za KDU-ČSL lidovecký šéf Marian Jurečka, řekli politici na tiskové konferenci.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes před hlasováním řekl, že pokud bude komise zřízena, bude to precedens a bude to poprvé, co komise vznikne k živému vyšetřovacímu spisu policie. Řekl, že to je to hlavní, co mu na vzniku komise vadí. Ujistil, že má stejný zájem, aby se kauza vyšetřila a bylo jasno.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám. Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu. Stejně jako ministr Brabec již dříve vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert.

Odpůrci komise dříve argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Vyšetřovací komise nyní dostala za úkol hlavně shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě z 20. září 2020 i následným haváriím v uplynulém roce. Dalším úkolem bude prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. Má také vyhodnotit správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost.