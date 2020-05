Parkoviště v centrech měst se měnila s měnícími se nařízeními vlády.

„Když se nemuselo platit, všichni stáli na běžně placených parkovištích a třeba za obchoďákem Na Příkopě byly tím pádem stání pod nadjezdem poloprázdné. Teď už je zase všude narváno,“ všiml si Vsetíňan Jan Šimara.

Šoféři se snaží zaplnit nejdříve bezplatná stání, až pak směřují na místa s povinností platit. Tam jsou například podle strážníků ze Vsetína a Kroměříže ukáznění. Velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík připustil, že začátky byly rozpačité.

„V prvních dnech samozřejmě bylo více řidičů, kteří na znovuzavedení placeného parkování nezareagovali, ale postupem času se stav dostal do normálních kolejí,“ sdělil Deníku.

Pozvolna dostávají strážníci do normálu řidiče v Rožnově pod Radhoštěm. „Na to že je parkovné zdarma, si řidiči zvykli z hodiny na hodinu. To, že se opět platit musí, na ně přenášíme pomalu,“ sdělil tamní ředitel Aleš Pilař.

První dny, kdy bylo parkovné znovu zpoplatněné, nechávali řidiče na pokoji úplně.

„Občané přeci jen pořád mají jiné starosti. Teď jsme začali napomínat a domlouvat a postupně se poměr přestupků řešených domluvou a přestupků řešených pokutou vrátí do úrovně, jaká byla v tomto období v minulém roce,“ doplnil.

Ve většině měst řešili zpočátku strážníci přestupky domluvou. Až na ty opakované. I proto přibylo do městských kas minimum peněz.

„Celková výše uložených pokut je v jednotkách tisíců korun. Oproti standardu je to méně,“ prozradil ředitel Městské policie Vsetín Patrik Pecina. Rožnov hlásí vybrané pokuty v řádech stokorun.

Opakované kontroly strážníků

Šoférům ale „doba hájení“ brzy skončí a parkování bez zaplacení může vyjít draho.

„Řidiče, kteří neumístí viditelně na přední sklo lístek prokazující uhrazení parkovného, budeme řešit od 18. května standardním způsobem – zaevidováním podezření z přestupku a umístěním oznámení za stěrač vozidla,“ varoval ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Jedním dechem nabádal. „Doporučuji všem zaplatit na dobu předpokládaného parkování, protože kontroly městské policie Zlín budou opakované denně během dopoledne i odpoledne.“

Nekompromisní u parkovacích hodin

Přísnější budou strážníci ve Vsetíně a to nejen na placených parkovištích.

„Nekompromisní budeme na parkovištích s parkovacími hodinami, kde mají řidiči možnost parkovat zdarma po určitou dobu, pokud splní jednoduchou podmínku,“ připomněl Patrik Pecina.

Stačí podle něj viditelně za čelní sklo označit čas příjezdu.

„Tato povinnost platí již několik měsíců, neměl na ni žádný vliv ani vyhlášený nouzový stav. Parkovacích hodin jsme zdarma rozdali více jak dva tisíce kusů, na těchto parkovištích to však není vůbec vidět,“ upozornil šéf vsetínských strážníků.

Podle ředitelů městských policií není ani tak palčivý problém neuhrazení poplatků na placených parkovištích jako parkování na místech nevhodných, nebo nebezpečných. V krajském městě „odkládají“ šoféři svá auta nikoli v souladu s pravidly silničního provozu.

Nejčastěji se tak stává v centru Zlína a v podvečer a večer na sídlištích, kde se počet aut za posledních osm let zdvojnásobil.

Se stejným problémem bojují například v Rožnově pod Radhoštěm.

„Pokud si zastrkáte křižovatky, výjezdy a úzké komunikace parkujícími vozidly, ohrožujete sebe a své okolí tím, že se k vám v případě nouze budou sanitka nebo hasiči probíjet s obtížemi. V lepším případě nebude vyvezen odpad, protože se tam svozové auto nedostane,“ uzavírá ředitel Aleš Pilař.