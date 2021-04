Kauza se týká více než půl miliardy korun, které podle státního zástupce pocházely z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny. Podle obžaloby se Vladimír Březina a Stanislava Březinová podíleli na praní špinavých peněz v letech 2005 až 2013, kdy se je snažili legalizovat vklady na bankovní účty a nákupem cenných papírů i nemovitostí.

Díky tomu si podle žalobce přišel Vladimír Březina na více než 446 milionů, Stanislava Březinová na více než 42 milionů a Radek Březina na 18 milionů korun. V případu byly původně obžalované také dvě asistentky, podle soudů se však jejich trestní odpovědnost vzhledem k žalovanému trestnému činu nepodařilo prokázat.

Podle dnešního rozhodnutí trestního senátu s předsedou Pavlem Houdkem není skutek označený v žalobním návrhu trestným činem. Z předložených důkazů podle Houdka vyplývá, že v případě podnikání skupiny kolem Radka Březiny se míchaly peníze z nelegální i legální činnosti. Ve vztahu ke Vladimíru a Stanislavě Březinové se podle něj nepodařilo zjistit, že nakládali s penězi, které pocházely ze zdrojové trestné činnosti Radka Březiny a dalších lidí. "Tím pádem soud nemůže dovodit trestní odpovědnost," uvedl Houdek.



Okresní soud Vladimíra Březinu i Stanislavu Březinovou obžaloby zprostil už v roce 2019. Loni však odvolací krajský soud zprošťující rozsudek ve vztahu k Březinovi a Březinové kvůli vadám zrušil a vrátil věc zpět k projednání okresnímu soudu.

Doplnění dokazování, kterému se soud věnoval minulý týden, zahrnovalo listinné důkazy. Před soudem neveřejně vypovídal i Tomáš Březina, který pro svého bratra Radka vedl takzvané černé účetnictví zabývající se nelegálními obchody. "Soud nezjistil nové okolnosti, které by ho vedly k tomu, aby změnil původní rozhodnutí," řekl dnes Houdek.



Státní zástupce Radek Bartoš navrhoval v kauze nepodmíněné tresty. Pro devětašedesátiletého Vladimíra Březinu žádal vězení okolo 5,5 roku, pro sedmačtyřicetiletou Stanislavu Březinovou pod 5,5 roku, tedy polovinou trestní sazby.

"Nejsem úplně přesvědčen o tom, že by nebylo prokázáno, že to, co je zachyceno v černém účetnictví, by z převážné většiny nepocházelo z nelegální trestné činnosti Radka Březiny. Protože právě všechny záznamy, které ve zkratce nazývám jako černé účetnictví, sloužily především k evidenci pohledávek z mimobilančního lihu, který byl dodáván nelegálně dalším odběratelům," řekl po vynesení rozsudku Bartoš.



Obhájci obžalovaných požadovali pro své klienty zproštění obžaloby.

"Soud se ztotožnil s řadou našich argumentů. Tím stěžejním je neprokázání objektivní stránky, kdy soud konstatoval, že není možné u každého jednotlivého vkladu rozlišit, zda se jednalo o legální či nelegální prostředky," uvedl Tomáš Vymazal, obhájce Stanislavy Březinové.

Vladimír Březina už dříve uvedl, že peníze získal mimo jiné podnikáním s elektronikou a půjčkami s vysokým úrokem. Stanislava Březinová řekla, že se na podnikání manžela aktivně nepodílela. Oba tvrdili, že o nelegálním podnikání Radka Březiny, který si za obchody s nezdaněným lihem odpykává 13 let vězení, nevěděli.

Podle žalobce o ní naopak vědět museli. Způsobenou škodu vyčíslil olomoucký vrchní soud na více než 5,6 miliardy korun. Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce od roku 2012, kdy se po vypuknutí metylalkoholové aféry zaměřili na nelegální výrobny lihovin.