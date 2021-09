V loňském roce ve Zlínském kraji zvítězil David Karásek, uznávaný designér a majitel bílovické společnosti mmcité 1 a.s., která se zabývá výrobou městského mobiliáře. Jejich lavičky, odpadkové koše a další výrobky je možné najít nejen na mnoha místech v České republice, ale také například v centrále Googlu v Palo Altu, na promenádách v Dubaji nebo na lanovce na Mont Blanc.

Máte ve svém okolí inspirativní podnikatelskou osobnost či sami podnikáte? Až do 21. října trvají nominace do 9. ročníku soutěže o titul EY Podnikatel roku Zlínského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.